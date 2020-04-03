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03.04.2020 08:55
Рубрика: Общество

Интересы россиян на первой нерабочей неделе изучили аналитики

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Первую нерабочую неделю россияне потратили на просмотр кино и сериалов, видео в интернете, чтение книг и видеоигры. А вот музыка и соцсети пользовались меньшим спросом. Таковы данные исследования Hi-Tech Mail.ru - крупнейшего сайта о технике в Рунете. С 30 марта по 2 апреля специалистами ресурса было опрошено 7 483 пользователей.

Фото: iStock
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"Многие респонденты приобрели подписки на онлайн-сервисы: онлайн-кинотеатры (45%), видеоигры (31%) и аудиокниги (18%). При этом 79% опрошенных отметили, что на все подписки потратили не более 500 рублей. Интересно, что техника не пользовалась популярностью у покупателей в эти дни. Наушники приобрели лишь 5%, смартфоны - 4%, компьютеры - 3% опрошенных", - данные аналитиков публикует РИА Новости.

Согласно опросу, почти половина респондентов (47%) продолжают работать в обычном режиме и ездят на работу, каждый четвертый (27%) находится на "удаленке". Внеплановые каникулы для большинства россиян не стали временем для отдыха: 36% опрошенных продолжили работать из дома, 34% ездят в офисы, 20% не работали в этот период.

Напомним, что Владимир Путин ранее подписал указ о нерабочих днях в России с 30 марта по 3 апреля. Теперь этот режим продлен до 30 апреля. В своем новом обращении к гражданам глава государства отметил, что такая мера позволит "снизить распространение коронавируса в России".

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