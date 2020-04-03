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03.04.2020 09:06
Рубрика: Легковые авто

Land Rover проверит Defender российскими дорогами и климатом

Текст: Константин Руссов

Jaguar Land Rover сообщила, что привезла в Россию новое поколение Land Rover Defender. Но пока в единственном экземпляре, который не предназначен для продажи. Вместе с тем, компания рассказала, когда начнутся продажи внедорожника и какие силовые агрегаты будут доступны для него.

Defender, привезённый в нашу страну, является прототипом. Модель, несмотря на богатый "багаж" ресурсных и климатических испытаний, проведённых в процессе создания, должна пройти серию адаптационных тестов.

Фото: Пресс-служба Haval.
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Выход новинки на российский рынок состоится осенью 2020 года. Defender можно будет купить с дизельными "турбочетвёрками" мощностью 200 и 240 л.с. и бензиновым V6 мощностью 400 л.с. с электрическим помощником - 48-вольтным стартер-генератором (технология "мягкого" гибрида). Чуть позднее к списку силовых агрегатов присоединится полноценный подзаряжаемый (plug-in) гибрид. Все версии без исключения комплектуются 8-диапазонным "автоматом" ZF и двуступенчатой раздаточной коробкой.

Цены на новинку пока, разумеется, не объявлены. В качестве ориентира можно взять прайс для Германии, где за трёхдверный "Деф" просят от 49 700 евро, Defender 110 стоит минимум 55 600 евро. Однако с нынешними скачками курса валют спрогнозировать примерную цену для РФ не представляется возможным.

Премьера нового Land Rover Defender состоялась осенью 2019 года. Внедорожник создан на алюминиевой архитектуре D7x, имеет клиренс в 291 мм и способен преодолевать броды глубиной 900 мм.

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#Land Rover