Мединский назвал кощунством снос памятника маршалу Коневу в Праге

Мединский назвал совершенное кощунством. Особенно в канун 75-летия Победы над нацизмом. "Тем более оно отвратительно по отношению к маршалу Коневу - человеку, который освобождал Прагу, маршалу, который отдал приказ не применять при освобождении Праги тяжелую артиллерию. И то, что мы сегодня видим Прагу красивой, сохранившей торжественное наименование Злата Прага, есть заслуга, в том числе и маршала Конева".

Глава РВИО напомнил, что 12 тысяч советских солдат и офицеров погибли при освобождении Праги. Нелишними, по его мнению, будут сведения и о том, что памятник был установлен на деньги граждан Праги по инициативе самих пражских властей в конце 70-х - начале 80-х годов. "Это не просто оскорбление исторической памяти, это оскорбление самих чехов, жителей Праги, которые боролись с нацизмом. Это оскорбление, брошенное в адрес их собственных дедов и прадедов", - заявил Владимир Мединский.

К слову, накануне Совет Федерации поддержал внесенный президентом РФ законопроект, который вводит дополнительную ответственность для лиц за уничтожение либо повреждение расположенных на территории Российской Федерации и за ее пределами воинских захоронений, памятников, стел, мемориальных сооружений, объектов, посвященных погибшим при защите Отечества, Дням воинской славы России, а также памятников и мемориальных сооружений, посвященных военачальникам России. Эти деяния будут считаться уголовным преступлением.