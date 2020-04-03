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Текст:   Марина Трубилина 
12:54 03.04.2020

Минстрой разработал меры по отмене пеней по квартплате

Вопросом, как оплатить жилищно-коммунальные услуги, озадачены сейчас многие жители, особенно пожилого возраста. По закону плату нужно вносить до 10 числа следующего месяца.
Фото: Александр Авилов/АГН "Москва" Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"
Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Вместе с тем из дома выходить не рекомендуется, а офисы расчетных центров и управляющих компаний закрыты из-за объявленных президентом нерабочих дней. Особенно это волнует немолодых жителей, которые не умеют платить онлайн и не доверяют такому виду оплаты.

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Меры, которые позволят отложить оплату ЖКУ до лучших времен, а также получить поддержку государства на оплату жилья обсуждаются сейчас в органах власти.

Как рассказали "РГ" в НП "ЖКХ Контроль", Минстроем разработан перечень мер по поддержке жилищно-коммунального хозяйства. Предлагается, в частности, введение моратория на отключение коммунальных услуг в случае их неоплаты на период кризиса, а также отмена пеней за несвоевременную оплату ЖКУ.

Это обсуждалось Общественным советом Минстроя. "Сейчас уточненный перечень предлагаемых мер отправлен Минстроем в правительство для согласования с оперативным штабом", - говорит исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

Ряд предложений касался субсидий на оплату ЖКУ. "Предлагалось установить единый порядок расчета субсидий. В частности, во всех регионах выплачивать субсидии, если оплата за ЖКУ превышает 15 % совокупного дохода семьи (сейчас этот "порог" различный в разных регионах, в большинстве - 22 %)", - рассказывает Разворотнева. Было предложено отменить в Жилищном кодексе РФ положения о том, что субсидия гражданам предоставляется только при отсутствии задолженности. "Я предложила упростить порядок выдачи субсидии на оплату ЖКУ. На мой взгляд, гражданин должен только отправить заявление в уполномоченный орган власти, а все подтверждающие документы для начисления субсидии органы власти должны собрать самостоятельно", - говорит Разворотнева.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Как прозвучало в первом телеобращении президента РФ Владимира Путина, все оформленные ранее субсидии должны автоматически пролонгироваться на полгода.

По мнению "ЖКХ Контроль", разрешить всем потребителям откладывать оплату коммунальных услуг нерационально - большинство граждан, находясь в режиме самоизоляции, всё же продолжают получать зарплату. К тому же, многие уже привыкли вносить платежи через интернет, для чего не нужно выходить из дома. Тем, кто не в состоянии оплатить жилье из-за снижения доходов, лучше помогать через механизм субсидий.

Кроме того, по мнению экспертов, необходимо предусмотреть компенсацию из бюджета выпадающих доходов для предприятий коммунального комплекса в случае роста неплатежей. Это предложение Общественный совет Минстроя также рекомендовал включить в план мероприятий по поддержке отрасли. "Ведь если не помогать предприятиям и отменить платежи, они обанкротятся, и граждане просто перестанут получать услуги", отмечают в организации.

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