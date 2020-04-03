Набиуллина назвала цену месяца карантина для экономики

Месяц карантина из-за коронавируса обойдется российской экономике потерей около 1,5-2% ВВП в 2020 году. Такую оценку дала глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в онлайн-формате.

"В России, как вчера заявил президент, период нерабочих дней, начавшийся в этот понедельник, продлится до 30 апреля. Во многих регионах вводятся дополнительно ограничения на экономическую деятельность. Эти меры, которые совершенно необходимы для борьбы с эпидемией, к сожалению, неизбежно негативно скажутся на экономике", - указала Набиуллина.

По ее словам, опыт других государств показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике около 1,5-2% годового ВВП. Однако совокупный эффект будет зависеть от того, сколько продлятся ограничительные меры, уточнила глава ЦБ.

В базовом сценарии Банк России исходит из того, что основные негативные эффекты от падения экономической активности сконцентрируются внутри II квартала. Во второй половине 2020 года, когда ограничительные меры смягчатся, экономика вернется к обычному функционированию, рассчитывает Набиуллина.

Текущая неделя в России является нерабочей в связи с борьбой с распространением коронавируса. Накануне президент Владимир Путин подписал указ, по которому нерабочий период продлевается до 30 апреля включительно.