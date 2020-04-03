Глава Центробанка допустила снижение ставки в 2020 году

Банк России видит некоторый потенциал для снижения ключевой ставки в 2020 году. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции в пятницу.

"Мы видим некоторый потенциал для снижения ключевой ставки в течение 2020 года, будем выбирать правильный момент, когда мы сможем этот потенциал начать использовать", - сказала Набиуллина.

20 марта, после того, как ЦБ решил сохранить ключевую ставку на текущем уровне 6% годовых, Набиуллина заявила, что вопрос повышения ключевой ставки не снят с повестки дня. Также глава ЦБ не исключила тогда и снижения ключевой ставки, если для этого будет возможность.

Следующее заседание совета директоров Банка России, где будет обсуждаться ключевая ставка, пройдет 24 апреля.