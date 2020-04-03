Нурмагомедов: Я готов драться с Фергюсоном в апреле

По словам чемпиона, он готов выйти на бой, однако для этого ему нужно, чтобы глава UFC выполнил всего одно условие - заранее назвал место, где этот поединок пройдет. В таком случае Хабиб сумеет вылететь из России, и самое ожидаемое событие в UFC состоится. "Я должен понимать, где пройдет бой, чтобы рассчитать моменты с акклиматизацией, с перелетом, с окончанием тренировочного лагеря и прочим. Хорошо, если в UFC прямо сейчас назовут мне это место. Тогда я вылечу из России и буду драться. Это сто процентов. Я каждый день твержу об этом Дане Уайту, но ответа от него нет", - рассказал Нурмагомедов ESPN.

Чемпион согласен с тем, что многие любители единоборств расстроятся, если бой все же не состоится. Однако и для него это событие крайне важное. "Наш бой с Фергюсоном - мечта для фанатов. Но это и моя мечта тоже. Поверьте, я потеряю много денег, да никто столько не потеряет, сколько я. Это бой важен для моего наследия, он стал бы самым важным в истории UFC. И я хочу драться", - продолжил чемпион.

По словам Нурмагомедова, насколько дней назад Фергюсон отказался подписывать контракт на поединок, если Уайт не назовет место его проведения. И это осталось без внимания. Когда же Хабиб отказался от боя из-за полной неопределенности, то из этого раздули скандал.

Бой Нурмагомедова, выигравшего все 28 поединков в ММА, и Фергюсона изначально должен был пройти 18 апреля в Бруклине. Но из-за пандемии коронасируса проведение турнира в Нью-Йорке отменили. Глава UFC Дана Уайт неоднократно твердил, что бой все же пройдет, однако до сих пор так и не сказал, какая страна сможет его принять.