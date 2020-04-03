Пентагон перебросил похоронную команду в помощь Нью-Йорку

Минобороны США направило похоронную команду в Нью-Йорк, сообщает американский телеканал CNN. Это было сделано по запросу Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

На помощь похоронным службам Нью-Йорка прибудет команда из 42 военнослужащих 54-й квартермейстерской роты, базирующейся в Форте Ли, штат Вирджиния.

"Эти хорошо подготовленные специалисты окажут содействие Нью-Йорку в том, что касается печальной обязанности должным образом обращаться с телами умерших в период пандемии", - сообщает CNN.

Ранее FEMA обратилось к Пентагону с просьбой подготовить 100 тысяч мешков для перевозки трупов.

По словам координатора администрации президента США по борьбе с распространением коронавируса Деборы Биркс, в стране могут умереть от 100 до 200 тысяч человек. По данным американского Университета Джона Хопкинса, в США на настоящий момент 266,6 тысячи заболевших коронавирусом, выздоровели 9 445, скончались 6 921 человек. По числу смертей лидируют город и штат Нью-Йорк, где умерли около 2,5 тысячи человек.