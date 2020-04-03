В Москве скончались четверо пациентов с коронавирусом

Четверо пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в Москве. Об этом сообщил региональный штаб по контролю за ситуацией.

Трое пациентов были пожилыми - от 80 до 86 лет. Одному из умерших - 34 года. У всех этих пациентов была диагностирована двусторонняя пневмония. Кроме того, больные страдали пиелонефритом, бронхитом, атеросклерозом, гипертонией и другими серьезными хроническими заболеваниями. В частности, у молодого мужчины были проблемы с сердцем и поджелудочной железы. Врачи также констатировали у этого больного кровоизлияния, отек легких и мозга.

В штабе напоминают, что режим самоизоляции должны соблюдать все горожане вне зависимости от возраста.