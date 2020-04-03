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03.04.2020 00:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Власти Москвы объяснили, кого будут штрафовать за нарушение самоизоляции

Наказывать за нарушение режима самоизоляции власти Москвы намерены тех, кто в эти собирается в большие группы. Об этом заявил первый заместитель пресс-секретаря столичного мэра Борис Булай.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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"Если люди не будут собираться большими группами, будут соблюдать режим самоизоляции и выходить на улицу лишь в экстренных случаях, то в настоящее время я не вижу предпосылок к получению штрафа", - приводит его слова РИА Новости.

Он напомнил, что никаких ограничений по передвижению москвичей пока не введено, но в случае необходимости технические возможности осуществить это у власти есть. В частности, мэрия может создать "четкую пропускную систему".

Напомним, ранее мэр Сергей Собянин подписал закон, предусматривающий штрафы за нарушение режима самоизоляции. Документ опубликован на портале mos.ru. Москвичам предписано не покидать свои жилища без крайней необходимости. Разрешается отправиться за покупками в магазин, вынести мусор и выгулять собаку, а также поехать на работу. Штрафы для нарушителей

оцениваются в четыре тысячи рублей. При этом повторное нарушение обойдется уже в пять тысяч.

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