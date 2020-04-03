В оперштабе Москвы разъяснили водителям правила передвижения

Сотрудники правоохранительных органов имеют право останавливать москвичей на личных автомобилях для выяснения цели поездки. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Отмечается, что в случае серьезной необходимости граждане могут поехать в другой район, пишет ТАСС. При этом с собой у водителя всегда должен быть паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, на случай остановки сотрудником полиции для уточнения цели поездки.

Ранее сообщалось, что наказывать за нарушение режима самоизоляции власти Москвы намерены тех, кто в эти дни собирается в большие группы. Об этом заявил первый заместитель пресс-секретаря столичного мэра Борис Булай. Он напомнил, что никаких ограничений по передвижению москвичей пока не введено, но в случае необходимости технические возможности осуществить это у власти есть.