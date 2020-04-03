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03.04.2020 17:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приамурье беременных женщин отправили на самоизоляцию

Текст: Александр Ярошенко (Благовещенск)
Оперативный штаб при правительстве Амурской области по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение обязать всех беременных женщин региона перейти на режим самоизоляции.

Ранее такой режим был определен для всех амурчан старше 65 лет, а также для больных сахарным диабетом, тех кто страдает хронической болезнью почек 3-5 стадии и онкологическими заболеваниями.

Фото: iStock
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Все работающие старше 65 лет, которые выбрали для себя режим самоизоляции, имеют право оформить больничный лист.

"Основной акцент сделан на людей из группы риска. Нам этих людей нужно максимально изолировать, потому что они наиболее подвержены заболеваниям", - сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Правительство региона уточнило требования к режиму самоизоляции. Люди, которые пребывают в Амурской области, не могут самостоятельно покидать места своего проживания. За исключением, когда нужно обратиться за экстренной медицинской помощью, сходить за продуктами в ближайший магазин, за лекарствами в аптеку. Разрешается также выносить мусор и выгуливать домашних собак рядом с домом.

Всем прибывающим в Приамурье из других регионов страны также необходимо на 14 дней уйти в режим самоизоляции. Все пассажиры авиарейсов заполняют специальные анкеты, в которых указывают адрес своего местопребывания в регионе.

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К слову, авиасообщение между Благовещенском и другими городами России в апреле сократилось на шесть рейсов.

На сегодняшний день в Амурской области зарегистрирован один случай заболевания COVID-19. Это 36-летняя жительница Благовещенска, которая вернулась домой из Марокко. Состояние ее здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область COVID-19. Мы справимся!

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