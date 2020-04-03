В Сахалинской области продлили действие режима самоизоляции

Режим всеобщей самоизоляции для профилактики распространения коронавирусной инфекции в Сахалинской области будет действовать до 30 апреля. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление главы регионального агентства по делам гражданской обороны, защиты от ЧС и пожарной безопасности Анны Михеевой.

Решение о продлении сроков ранее введенных ограничений было принято после заявления президента РФ Владимира Путина о продлении периода нерабочих дней до конца месяца. Глава государства в обращении к гражданам страны подчеркнул, что такие меры позволят справиться с болезнью. Он также отметил, что в случае, если ситуация улучшится, вернуться к привычному образу жизни россияне смогут раньше.

"До 30 апреля мы будем находиться в режиме повышенной готовности и самоизоляции в соответствии с указом президента России", - сказала Анна Михеева.

Ранее "РГ" писала, что на Сахалине до 10 апреля продлили карантин пассажирам рейса SU 6283, прибывшего из Москвы 19 марта в 08.45. У одного из них при обследовании легких на томографе увидели патологические изменения.

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