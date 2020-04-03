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03.04.2020 07:41
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ попросил разрешить ему работать в апреле

Текст: Валерий Карташов
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Тольяттинский автогигант просит у правительства Самарской области разрешить ему возобновить работу в нерабочий апрель. Завод обещает соблюдать все санитарные нормы и обеспечить безопасность труда персонала. Об этом рассказал глава региона Дмитрий Азаров в эфире телеканала "Россия 24".

Фото: Lada Sport Rosneft
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"Ко мне поступают обращения от крупнейших трудовых коллективов, руководства предприятий, которые готовы взять на себя дополнительные ограничения по соблюдению санитарных норм, по дезинфекции корпусов и обеспечению полной безопасности работы людей, выходят с просьбой, беря на себя обязательства, чтобы была возможность у таких предприятий работать. Такие поступают предложения, в том числе от крупнейшего трудового коллектива на территории Самарской области - коллектива АвтоВАЗа, - рассказал Азаров.

Как передает "Интерфакс", просьба российского автопроизводителя пока рассматривается и окончательного решения по ней не принято.

Фото: Пресс-служба GM-АвтоВАЗ.
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Напомним, АвтоВАЗ объявил нерабочими днями период с 30 марта по 3 апреля с сохранением зарплаты в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Накануне глава государства продлил нерабочий режим на всей территории России вплоть до 30 апреля с сохранением заработной платы. Глава государства также заявил, что если обстановка позволит, объявленный период вынужденных нерабочих дней будет сокращен.

Ранее "РГ" писала о том, что из-за кризиса в автопроме, вызванного коронавирусом, в Европе работы могут лишиться 14 млн человек.

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