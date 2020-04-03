У сотрудника пермского военного училища заподозрили коронавирус

Житель поселка Звездный Пермского края, который работает преподавателем Пермского суворовского военного училища, был госпитализирован сегодня с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в региональном минздраве, 19 марта сотрудник училища контактировал с родственниками, прибывшими из Турции. В дальнейшем у него стали проявляться симптомы ОРВИ, а предварительный тест на заражение COVID-19 оказался положительным. Сейчас повторный анализ пермяка на наличие в организме опасного вируса проводит московская лаборатория.

Эпидемиологи устанавливают круг контактных лиц нового пациента инфекционной клиники. В помещениях военного училища проводится санитарная обработка.

Напомним, на сегодняшний день количество зараженных коронавирусной инфекцией в Пермском крае увеличилось до 21 человека. Один пациент выздоровел и был выписан из больницы. Двое зараженных опасной инфекцией скончались.