После объявленных властями Крыма жестких карантинных мер автомобильный трафик по Крымскому мосту резко сократился. Об этом сообщил вице-премьер Совмина РК Игорь Михайличенко.

По его словам, с девяти часов 2 апреля до восьми утра 3 апреля блокпост на границе республики и Краснодарского края пропустил 1 578 автомобилей. В Краснодарский край въехало 1 781 транспортное средство. При этом на полуостров не пропустили 24 машины, на Кубань - пять.

Сотрудники ГИБДД, Росгвардии, гражданские и военные медики проверяют все въезжающие на полуостров машины. У водителей и пассажиров измеряют температуру. Если она высокая - вызывается бригада скорой помощи. Также граждане заполняют анкету своими личными данными и целью визита в Крым. На полуостров пропускают имеющих местную регистрацию, либо недвижимость в собственности. У водителей большегрузов проверяют товарно-транспортные накладные на ввозимые продукты, медикаменты, товары первой необходимости и стройматериалы.

Вице-премьер правительства Республики Крыма Юлия Жукова уточнила, что трафик через Крымский мост сокращается с 1 апреля, и к сегодняшнему дня он снизился примерно в два раза.

- 31 марта в обеих направлениях через Крымский мост проехала 6 301 машина, 1 апреля - 5 126, а вчера - 3 359, - рассказала Жукова. - Динамика за последние сутки - падение на 46 процентов. Причем, на въезд падение 47, на выезд - 46. Все принятые меры дают свой результат.

Напомним, накануне на въезде на Крымском мосту в рамках принятых карантинных мер заработал блокпост. А с 3 апреля на полуострова объявлен режим полной самоизоляции. Крымчанам позволено выходить из дома в ближайший магазин, выносить мусор, выгуливать домашних животных, отвозить продукты и лекарства пожилым и больным родственникам. Работники жизненно важных производств и органов власти могут перемещаться при наличии справки, выданной работодателем.