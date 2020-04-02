На Крымском мосту заработал карантинный блокпост

При въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края ровно в полночь второго апреля начал работать блокпост, организованный по решению республиканских властей. На полуостров автомобили пропускают только после проверки документов и оценки состояния здоровья. Об этом "РГ" сообщили в оперативном штабе Совмина по противодействию распространения коронавируса.

На посту на таманском берегу дежурят сотрудники ГИБДД, МВД и врачи. Пропускают на полуостров только тех, кто имеет официальную регистрацию на территории Республики Крым и Севастополя, едет к родственникам в Крыму или направляется на полуостров в командировку. Все въезжающие заполняют анкету.

После проверки свободно проезжают и большегрузные автомобили, перевозящие продукты и лекарства. Но завозить грузы в Крым из России можно только после предъявления товарно-транспортной накладной и справки, выданной отправителем груза.

Напомним, с сегодняшнего дня в Республике Крым, как и в соседнем Краснодарском крае начал действовать режим карантина. С 3 по 6 апреля крымчан обязали соблюдать режим самоизоляции.