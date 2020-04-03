Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 3 апреля 2020 года № 252 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции"

Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.03.2020 № 218, от 27.03.2020 № 223, от 30.03.2020 № 234, от 31.03.2020 № 240) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Президента Республики Татарстан от 19 марта 2020 года № 129 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан", а также в целях реализации решений оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:";

дополнить новым пунктом 1 следующего содержания:

"1. Установить, что реализация комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в условиях режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан, осуществляется на всей территории Республики Татарстан.";

пункт 1 считать пунктом 11;

в подпункте "б" пункта 2 слова "а также объектов, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг мобильной связи" заменить словами "семена растений, луковицы, клубни и корни, отростки и саженцы, рассаду растений, удобрения, грунт и товары для ведения садоводства, а также в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг мобильной связи";

дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Приостановить до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки деятельность находящихся на территории Республики Татарстан системообразующих, а также научных и образовательных организаций, согласованных с Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".";

абзац десятый пункта 5 дополнить словами ", граждан, следующих в правоохранительный орган или орган прокуратуры по вызову должностного лица соответствующего органа и обратно, при наличии оформленных в установленном порядке документов, подтверждающих вызов";

пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:

"обеспечить неукоснительное соблюдение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, а также предписаний и требований органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.";

дополнить пунктом 71 следующего содержания:

"71. Установить, что в соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" его действие в Республике Татарстан не распространяется на строительные организации, организации, осуществляющие производство строительных материалов, а также организации, осуществляющие деятельность по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг для системообразующих производителей автотранспортных средств.";

абзац второй пункта 9 дополнить словами ", за исключением перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок пригородного сообщения, следующих из г. Казани и обратно, а также из г. Набережные Челны и обратно".

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин







