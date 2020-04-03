Видео: сидя на карантине, американец отправил за едой свою Tesla

Объявленный почти по всему миру из-за коронавируса режим самоизоляции пробудил у миллионов мнительных землян креативность и изобретательность, заставил их придумывать самые невероятные способы избегать в повседневной жизни контактов с окружающими и пореже подвергаться риску заражения.

Кого сейчас удивит дрон, доставляющий из ближайшего кафе пиццу с колой? Или смышленый пес, бегающий в магазин на углу с запиской от хозяина и корзинкой для покупок. Или игрушечная машинка с дистанционным управлением и портативной видеокамерой с опцией оплаты покупки по телефону.

Но эффектнее всех поступил житель Лос-Анджелеса Ник Ламарк, у которого не было ни умного четвероногого питомца, ни самого завалящего дрона, зато была Tesla Model S.

Снабженная автопилотом машина Ламарка сама подъезжает к окну выдачи кафе и служащим остается лишь положить тщательно продезинфицированный заказ на водительское сиденье. Схема, стоит признать, пока отработана неидеально: заказывать обед Нику приходится лично, подъехав к кафе на безопасное расстояние и прицепив к окну водительской двери необходимые для оплаты купюры.

По большому счету, машина проезжает на автопилоте лишь пару десятков метров до окна выдачи, а весь остальной маршрут от дома к кафе и назад Ламарк проводит за рулем сам. По сути это не сколько реальная профилактика заражения, сколько веселый квест для одуревших от сидения на карантине людей, но, наверное, всё ж лучше так, чем болеть.