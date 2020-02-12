Видео: из-за коронавируса китаянка закупает продукты на игрушечной машинке

Победное шествие коронавируса Covid-19 по миру, с одной стороны, спровоцировало у миллионов людей панические настроения и рост спроса на медицинские маски, а с другой - стимулировало взрыв креативности. Медики и чиновники, инженеры и домохозяйки наперебой предлагают свои рецепты борьбы с болезнью (или способы уберечься от заражения), и некоторые из них действительно достойны похвалы.

Вот, например, как решила проблему карантина жительница китайского Шэньдуна Чен Тао, фанатка детских радиоуправляемых игрушек. Чтобы не выходить лишний раз из дому и не подвергать себя опасности заражения через контакты на улице, она решила отправлять за покупками в ближайшие магазины ...игрушечный Land Rover с дистанционным управлением.

Для того, чтобы машинка без приключений доехала до супермаркета, Чен оснастила ее видеокамерами, динамиком и микрофоном. Оплата покупки осуществляется через местную платежную систему, а складываются купленные товары в небольшой прицепчик.

Привезенные домой продукты мнительная Чен все равно тщательно дезинфицирует и, судя по тому, что ее трехнедельный карантин пока проистекает успешно, считает свое изобретение абсолютно жизнеспособным. Компаниям, занимающимся доставкой еды, похоже, пора присмотреться к ее ноу-хау.