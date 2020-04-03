Вирусолог пояснил, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

Коронавирус перестанет распространяться прежними темпами после того, как завершится возвращение туристов из-за рубежа и Россия полностью закроет границы. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

По его мнению, возвращающиеся из-за границы россияне являются главным источником распространения коронавируса.

"Приезжают люди, которые были выгнаны из гостиниц, которых не пускали в аэропорты, они болтались неизвестно где, неизвестно с кем они контактировали там. И потом они приехали сюда", - приводит РИА Новости его слова.

Как заявил Виктор Зуев, карантин является хорошей мерой по борьбе с коронавирусом, но недостаточной.

"Нужно остановить процесс подпитки, чтобы все немного стабилизировалось. Тогда пойдет на убыль. Сейчас предпринимаются все меры, карантин - прекрасная мера. Но чтобы это все начало работать, надо просто прекратить въезд", - заявил врач.

Ранее в Ростуризме сообщили, что практически все организованные туристы, купившие зарубежные туры, вернулись в Россию. Это примерно 160 тысяч человек, которые пребывали в 43 странах мира. Между тем, по данным МИДа, 25 тысяч человек, проживавших за границей, изъявили желание вернуться на родину из-за обстоятельств, связанных с эпидемией коронавируса.