Задания ЕГЭ изменятся в 2022 году. Об этом в эфире онлайн-марафона "Домашний час" "ВКонтакте" заявила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.

По ее словам, до этого времени в содержании ЕГЭ никаких серьезных перемен не будет. Также директор ФИПИ подчеркнула: никаких поблажек в ЕГЭ в 2020 году из-за коронавируса тоже ждать не стоит.

- Наши специалисты готовят методические рекомендации по самостоятельной подготовке по каждому предмету ЕГЭ и ОГЭ. Они будут опубликованы на сайте ФИПИ не позднее 14 апреля. - рассказала Оксана Решетникова. - Кроме того, мы на своем сайте опубликуем два реальных варианта ОГЭ и ЕГЭ. А через какое-то время дадим ответы на них: чтобы каждый мог себя проверить. Это будут варианты досрочного периода, который должен был пройти в марте, но перенесся на лето.

Что еще важно? Так же, как и в прошлом, в 2020 году будет сформировано единое расписание ЕГЭ для всех регионов.

Возможен ли еще один перенос сроков экзамена? Оксана Решетникова не исключила такого сценария.

- Если обстановка потребует, то будет перенос сроков. Давайте будем здоровы, останемся дома и попробуем выдержать этот период достойно, - призвала она.

А вот в ОГЭ-2020 (экзамен для девятиклассников) - изменения в этом году более серьезные: там появилось много заданий, ориентированных на практику. Например, в математике - расчеты, которые потребуются в жизни: планирование земельного участка, возможный ремонт квартиры. В ОГЭ по химии появился реальный эксперимент - с пробирками, реактивами.

Но об этих "новинках" в ОГЭ было известно еще в начале учебного года, в августе. Потренироваться решать новые задания можно в открытом банке заданий на сайте Федерального института педагогических измерений.

- Решение провести ОГЭ в другом формате неслучайно. В 2020 году ребята, которые учились по новому стандарту, завершают основную школу - девятый класс. Через два года они будут выпускаться из средней школы - 11-го класса. Соответственно и контрольно-измерительные материалы ЕГЭ будут перестраиваться. Мы этим вопросом уже занимаемся, - рассказала Оксана Решетникова.

Каких еще изменений можно ждать в ближайшие годы? Осенью запланирован мониторинг технической готовности субъектов РФ к компьютерному ЕГЭ по информатике.

- После того как мы убедимся, что регионы готовы, то в 2021 году предложим ЕГЭ в компьютерной форме, - сказала Решетникова.