Новости

С Земли можно будет увидеть ярчайшую "ядовитую" комету зеленого цвета 11:56
В Сербии ужесточили комендантский час для борьбы с коронавирусом 11:55
Школьникам помогут с трудными задачами в соцсетях 11:50
В Москве от коронавируса выздоровели еще 26 пациентов 11:43
Экс-тренер "Динамо": У нас футболисты и так получают больше, чем должны 11:40
Оперштаб: 67 новых заболевших коронавирусом - старше 65 лет 11:36
За сутки в Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом 11:27
Трамп отказался носить маску для защиты от коронавируса 11:19
У кошек обнаружили антитела к вирусу SARS-CoV-2 11:14
Ансамбль песни и пляски ЗВО записал песню "Незараженный" 11:12
Поезда МЦД начали дезинфицировать холодным паром 11:09
У Командорских островов произошло сильное землетрясение 11:07
В Крыму объяснили, в каких случаях можно ездить на машине в карантин 11:04
Ученые изучили эмоции мышей по выражению их морды 11:04
Макгрегор не сможет заменить Нурмагомедова в поединке против Фергюсона 11:00
Москва стала худшей из городов-миллионников по "Индексу самоизоляции Яндекса" 10:58
Кошки в Ухане заразились коронавирусом 10:55
Российские СМИ обеспечат информационную безопасность в период пандемии 10:40
На въездах в Ростов развернуты посты для проверки на СOVID-19 10:36
Кругосветный поход фрегата "Адмирал Горшков" признали рекордом ВС РФ 10:30
Из-за эпидемии COVID-2019 продажи оружия в США бьют рекорды 10:29
В Крыму и Севастополе призовут в армию 3,3 тысячи человек 10:18
Леонид Рошаль обратился к предпринимателям с просьбой помочь медикам 10:12
ЦБ увеличит количество банков для выдачи беспроцентных целевых кредитов 10:02
В Киргизии коронавирусом заразились еще девять человек 09:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
04.04.2020 11:40
Рубрика: Спорт

Экс-тренер "Динамо": У нас футболисты и так получают больше, чем должны

Текст: Максим Домчев

Руководители клубов РПЛ намерены договориться с футболистами о снижении заработной платы. Пока на уступки согласились только футболисты "Спартака", которые на время перерыва в чемпионате из-за пандемии коронавируса согласились на снижение зарплаты на 40%.

В пятницу стало известно, что игроки "Динамо" отказались от аналогичных уступок. Бывший главный тренер "бело-голубых" Сергей Силкин уверен, что футболисты должны пойти на уступки в сложившихся обстоятельствах.

Фото: РИА Новости
Чемпионат России по футболу приостановлен до конца мая

"Игроки должны понимать: деньги с неба не сыплются. В стране и мире сейчас все встало. В том числе спорт. А футболисты в России, мягко говоря, не бедствуют. Если брать клубы Премьер-лиги. В других странах люди тоже идут на понижение зарплаты. В топовых клубах контракты очень большие, и в сложившихся экономических условиях отбить такие суммы нереально. Так что наши футболисты должны соглашаться на понижение. Тем более, это временная мера", - сказал он "Советскому спорту" .

"Минус 40% - адекватная мера, конечно. У нас футболисты и так получают больше, чем должны", - продолжил Силкин.

По словам Силкина, он понимает футболистов, которые даже не играя хотят получить по максимуму, однако так не бывает.

Спорт Футбол Чемпионат России Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Москва)

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Российские СМИ обеспечат информационную безопасность в период пандемии
ВОЗ предупредила об опасности поспешного снятия карантинных мер
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Германия опередила Китай по числу заболевших коронавирусом
Рабочая группа ФИФА рекомендовала отложить матчи сборных в июне
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко: Наши футболисты согласятся на понижение зарплаты
Названы сроки проведения Олимпиады в Токио в 2021 году