Экс-тренер "Динамо": У нас футболисты и так получают больше, чем должны

Руководители клубов РПЛ намерены договориться с футболистами о снижении заработной платы. Пока на уступки согласились только футболисты "Спартака", которые на время перерыва в чемпионате из-за пандемии коронавируса согласились на снижение зарплаты на 40%.

В пятницу стало известно, что игроки "Динамо" отказались от аналогичных уступок. Бывший главный тренер "бело-голубых" Сергей Силкин уверен, что футболисты должны пойти на уступки в сложившихся обстоятельствах.

"Игроки должны понимать: деньги с неба не сыплются. В стране и мире сейчас все встало. В том числе спорт. А футболисты в России, мягко говоря, не бедствуют. Если брать клубы Премьер-лиги. В других странах люди тоже идут на понижение зарплаты. В топовых клубах контракты очень большие, и в сложившихся экономических условиях отбить такие суммы нереально. Так что наши футболисты должны соглашаться на понижение. Тем более, это временная мера", - сказал он "Советскому спорту" .

"Минус 40% - адекватная мера, конечно. У нас футболисты и так получают больше, чем должны", - продолжил Силкин.

По словам Силкина, он понимает футболистов, которые даже не играя хотят получить по максимуму, однако так не бывает.