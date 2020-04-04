Меркель поделилась впечатлениями от домашнего карантина

Две недели дома, на протяжении которых связь с миром была возможна только по телефону и через интернет - это нелегко. Такими впечатлениями о домашнем карантине поделилась канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По ее словам, это особенно нелегкий период для пожилых или больных людей. "Они должны быть дома одни, потому что вирус представляет для них большую опасность, и они, в отличие от меня, не могут покинуть квартиру через две недели. Мои теплые пожелания всем тем, кто сейчас находится в такой ситуации", - цитирует РИА Новости заявление Меркель, опубликованное на сайте правительства.

Напомним, канцлер была направлена на домашний карантин 22 марта после контакта с инфицированным COVID-19. Все три теста, сделанные во время изоляции, были отрицательными.

В пятницу Ангела Меркель приняла решение выйти из карантина. По ее словам, она себя чувствует хорошо. По данным СМИ, рейтинг одобрения ее деятельности возобновил рост. Более трети немцев удовлетворены тем, как канцлер справляется, в частности, с последствиями пандемии COVID-19.