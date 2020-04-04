Минск передал в единую базу СГ более 90 тысяч записей о невыездных гражданах

Более 90 тысяч записей о гражданах Беларуси, в отношении которых действуют ограничения на выезд из страны, переданы правоохранительными структурами РБ своим российским коллегам. Эти данные приводятся 4 апреля в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

Напомним, что Минск и Москва проводят взаимообмен подобными сведениями, источник в МВД уточнил, что они предназначены для помещения в специализированный банк данных Российской Федерации. Он отметил также, что "формирование общего списка граждан, право на выезд которых ограничено, необходимо для недопущения выезда этих людей в третьи страны и предотвращения угрозы национальной и общественной безопасности Союзного государства".

В правоохранительных органах Беларуси заверили, что работа по взаимному обмену данными будет продолжена, добавив, что обе страны заключили межправительственные соглашения об обмене сведениями о гражданах, в отношении которых действуют ограничения на выезд.