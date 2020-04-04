Пять автомобильных систем, заботящихся о вашем здоровье

Современный водитель проводит в среднем около пяти часов за рулем в день и, к сожалению, регулярное вождение не улучшает наше здоровье. Страдает прежде всего опорно-двигательная, нервная, репродуктивная, дыхательная и сердечно-сосудистая системы. Согласно ряду исследований, профессиональные водители и частники, не вылезающие из-за "баранки", весят в среднем на несколько килограмм больше, чем пешеходы. Но негативные последствия от многочасового сидения за рулем можно значительно минимизировать, подобрав соответствующий автомобиль и системы, улучшающие самочувствие. Разберемся, что это за машины и гаджеты.

Кресла и массажеры

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Известно, что самая большая нагрузка при управлении автомобилем ложится на крестцовый и шейный отдел позвоночника. Если сиденье не соответствует вашей конституции, вождение будет вызывать болезненные ощущения. Как вариант, возможны сильная головная боль и остеохондроз. Поэтому, выбирая автомобиль, ищите модели с креслами, одобренными, к примеру, независимой немецкой ассоциацией AGR (Ассоциация врачей и терапевтов по вопросам здоровья позвоночника). Такие сиденья устанавливаются, к примеру, в некоторые новинки компании Opel.

Или, скажем, в портфолио компания Nissan есть модели с сиденьями с технологией Zero Gravity, разработанными в сотрудничестве с аэрокосмическим агентством NASA. Во-вторых, заботитесь о здоровье спины - выбирайте машины с креслами, оснащенными массажными системами, благо их предлагают даже массовые автопроизводители.

Также можно приобрести автомобильные массажеры и другие средства, снижающие нагрузку на позвоночный отдел. Рекомендованы, к примеру, специальные накидки на сиденья из деревянных шариков или резиновых шипов. Подумайте над вибромассажной накидкой, которая снимет напряжение в мышцах спины и бедер с помощью вибромассажа акупунктурных точек. Ну и, конечно, не забывайте о правильной посадке, о чем "РГ" подробно писала.

Салонные фильтры

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Практически в каждом современном автомобиле сегодня задействуется салонный фильтр - элемент из синтетических волокон, предназначенный для очистки загрязненного воздуха, забираемого с улицы.

В качественных и, соответственно, дорогих салонных фильтрах используется активированный уголь и антибактериальная пропитка, способная остановить в том числе и вирусы, что сегодня очень актуально! Понятно, что такие детали сложнее в производстве, в них используются качественные составляющие, получаемые из натурального сырья.

В то же время дешевые пылевые фильтры с более низкой степенью фильтрации и грязеемкости, равно как подделки под фильтры известных брендов, не способны исключить попадание в салон, скажем, изопропанола (от паров омывайки), диоксида азота (NO2), а аллергики из-за отсутствия в фильтрах антибактериальной защиты будут страдать как минимум весной - дешевые фильтры не могут отсечь пыль, пух и пыльцу.

Более того, у некоторых даже бюджетных автомобилей коробка под салонный фильтр нередко оказывается и вовсе пустой, чтобы снизить стоимость производства! При любом раскладе помните, что угольные салонные фильтры эффективнее пылевых (качественный активированный уголь снижает концентрацию NO2 в 25-100 раз, а брендированные продукты предпочтительнее фильтров No name).

Нужно ориентироваться также на фильтры, рекомендованные автопроизводителем (выполненные в соответствии с его техническим заданием), и соблюдать срок службы фильтра. При этом не стоит восстановить исходное состояние старого фильтра путем его продувки - деталь можно реанимировать лишь частично, это - расходник.

Продвинутые климатические установки

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Каждый автомобилист в курсе, что в машине можно с легкостью простудиться. Например, если в жару направлять холодный воздух от кондиционера не на лобовое стекло, а в ноги или к голове. В свою очередь злоупотребление подогревом сидений, как известно, не полезно для мужского здоровья. Или, скажем, жара зимой в салоне заставит вас распариться, и тогда холодный ветер или мороз на улице могут спровоцировать простуду или заболевание поясницы.

Мы не откроем Америки, сказав, что климатические установки дорогих автомобилей пекутся о здоровье седоков больше, чем аналогичный арсенал "бюджетников". Ведь продвинутые системы способны не только определять температуру в салоне, но и учитывать различные факторы, в том числе процент освещенности, температуру на улице, скорость движения автомобиля, распределение потоков воздуха по салону. В некоторых автомобилях вы можете также превентивно дистанционно прогреть машину перед поездкой. А некоторые премиальные автопроизводители предлагают для своих моделей системы ионизации воздуха, связывающие и удаляющие из салона различные запахи, микропыль и влагу.

Отметим также важность своевременной очисткой кондиционеров и систем климат-контроля. Климатические установки, забитые пылью и грязью, являются средой, провоцирующей появление плесени, болезнетворных бактерий, в том числе грибковых инфекций. Существует даже подвид воспаления легких - легионеллез, который чаще всего возникает именно из-за воздействия загрязненного кондиционера. Кстати, производить очистку следует не реже раза в год.

Шумоизоляция

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Далеко не все знают, что качественная шумоизоляция автомобиля способствует в том числе и улучшению самочувствия водителя и пассажиров. Между тем, постоянный или громкий шум ослабляет иммунитет и вредит нервной системе. Согласно ряду исследований, водители автомобилей с плохой шумоизоляцией могут столкнуться с такими последствиями, как снижение слуха, нарушением концентрации внимания, сложностями сосредоточивания, головными болями и повышением артериального давления, переутомлением и нарушением сна.

Естественный шумовой фон, к слову, составляет 20-30 дБ. Обычно это естественные звуки природы, не оказывающие вредного воздействия на человека. В некоторых случаях шум транспорта достигает 55 дБ, а работающий двигатель может шуметь с громкостью 80 дБ. Всемирная организация здравоохранения предупреждает: 80 дБ - это предел, с переходом которого может быть нанесен вред организму человека.

Между тем, автомобили начального и даже среднего класса зачастую лишены шумоизоляционного материала или "обклеены" им по минимуму из соображений экономии и задач по снижению снаряженной массы. Отсюда логичный вывод - если ваш автомобиль не снабдили добротной шумоизоляцией на заводе, доделайте работу в сервисе или своими руками. Для достижения максимального эффекта необходимо произвести комплексную шумоизоляцию: обработать изолирующими матами арки колес, двери, багажное отделение, потолок и капот.

Системы электронной безопасности

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В движении о здоровье водителя пекутся также и многочисленные электронные помощники. Скажем, система контроля усталости водителя нарисует вам чашечку кофе на "приборке", отследив неадекватное управление. Ненужная опция? Не совсем! Одной из распространенных причин аварий на дорогах является усталость - до 25% водителей попадают в ДТП во время длительной поездки.

Четыре часа вождения снижают реакцию в два раза, восемь - в 6 раз. Так что примите визуальную подсказку буквально! Сделайте остановку, выпейте кофе, походите, сделайте зарядку - здоровее будете!

Рекомендуем для заказа также систему контроля при движении задним ходом (осуществляет автоматическое торможение, если вы сдаете назад и не видите следующую перпендикулярным курсом машину или другое препятствие), систему автоматического экстренного торможения, систему активного контроля мертвых зон (не только заметит препятствие в мертвой зоне, но и скорректирует курс) и, конечно, куда более доступные ABS и ESP, способные выправить машину при опасном торможении и сходе с траектории (занос, снос).

Причем система стабилизации в современных автомобилях задействует не только тормозные механизмы, но управляет оборотами двигателя и даже углом поворота передних колес и жесткостью амортизаторов при наличии систем активного подруливания и управления подвеской.