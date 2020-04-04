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04.04.2020 03:35
Рубрика: В мире

Посольство РФ в США разместит в гостинице не улетевших на родину россиян

Фото: Getty Images via AFP Фото: Getty Images via AFP
Фото: Getty Images via AFP

Посольство России в США предоставит возможность разместиться в гостинице 51 россиянину, которые не смогли вылететь в Москву из Нью-Йорка после отмены авиарейсов. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь посольства Николай Лахонин.

Фото: REUTERS / Brendan Mcdermid
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Отмечается, что россияне будет расселены до понедельника в гостинице на Лонг-Айленде, пишет ТАСС. Этот отель находится недалеко от аэропорта имени Джона Кеннеди. Все граждане РФ находились в США по работе, в туристических целях или приезжали к родственникам.

Ранее стало известно, что соотечественники в США оказывают помощь застрявшим в Нью-Йорке россиянам. Для 10 туристов найдено временное жилье, все они размещены в семьях.

Ожидалось, что в пятницу из Нью-Йорка в Москву вернутся около 250 россиян. Однако вывозной рейс, запланированный на третье апреля, был отменен.

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