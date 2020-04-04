В Крым прибыл первый пригородный дизель-электропоезд

В Крым прибыл первый дизель-электропоезд серии ДТ1, который будет использоваться для пригородного железнодорожного сообщения между Симферополем и Керчью.

Об этом сообщила пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.

Поезда такого типа потребовались, чтобы обеспечить железнодорожное сообщение на электрифицированных и неэлектрифицированных участках Крымской железной дороги. Ведь сейчас на участке от Симферополя до Джанкоя работают электровозы, а от Джанкоя до Керчи - тепловозы.

Новый поезд ДТ1, способный развить скорость до 120 километров в час, обеспечит перевозки на маршруте с остановками на станциях Джанкой, Владиславовка, Семь Колодезей, Багерово и Феодосия. Время в пути составит 5 часов 35 минут. В поезде 370 сидячих мест, а общая вместимостью - 878 мест.

- Обновляя подвижной состав, мы разработали специальный дизайн наших поездов, который порадует не только местных жителей, но и отдыхающих в Крыму, - рассказал гендиректор ЮППК Алексей Ильиных. - В дизайне использованы характерные для полуострова символы: море, дельфины и чайки.

Всего для налаживания пригородного и межобластного сообщения в Крыму купят девять поездов ДТ1, РА2, РА3 и ЭД4М. ЮППК сообщала, что с апреля два раза в день туда и обратно начнут курсировать между Симферополем и Керчью. Но из-за ситуации с коронавирусом эти поезда, скорее всего, будут запущены позже. Пока же отменен рельсовый автобус Керчь - Анапа и еще 20 электропоездов разных направлений.

Ранее гендиректор КЖД Алексей Гладилин сообщил, что в апреле 2020 для расширения географии перевозок КЖД получит еще 15 новых локомотивов, в том числе семь электровозов и восемь тепловозов, который обеспечат выполнение интенсивного летнего графика движения поездов.