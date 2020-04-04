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04.04.2020 14:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму оштрафовали оригинально изолировавшегося пермяка

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте Фото: Пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте
Фото: Пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

В Евпатории суд оштрафовал на 15 тысяч рублей 42-летнего жителя Пермского края за нарушение ограничительных мероприятий по самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Сотрудники Евпаторийского линейного пункта полиции обнаружили пермяка на одном из пляжей при патрулировании береговой линии Черного моря Они составили в отношении туриста административный протокол по части 2 статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушений РФ (нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Как выяснилось, уралец прибыл на полуостров в середине марта на автобусе. В Севастополе он купил оборудование для отдыха, в том числе палатку.

- Затем отправился путешествовать, - рассказали в ведомстве. - Некоторое время отдыхал в Сочи и на территории Краснодарского края. А затем вернулся в Крым, где на евпаторийском пляже развернул палатку, в которой собирался проживать "до окончания ограничительных мероприятий по самоизоляции". Теперь же нарушителю придется вернуться домой.

Напомним, в Крыму действует режим повышенной готовности и самоизоляции. У Крымского моста организован блокпост, который пропускает на полуостров только граждан с крымской пропиской либо с документами, подтверждающими наличие собственности в Крыму.

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