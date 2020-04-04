Самоизоляция в машине: нюансы жизни в авто, кемпере и даче на колесах

Имея за плечами богатый опыт автопутешествий, в том числе, ночевок и многодневной жизни в самых разных видах транспорта, хочется поделиться некоторыми бытовыми нюансами и оценить, насколько подобная самоизоляция была оправдана.

За кадром истории осталась марка и модель машины, в которой жил поляк. Это немаловажно, поскольку от машины к машине уровень комфорта сильно разнится. В любом случае, ночевка в простом автомобиле грозит очень серьезным дискомфортом, который на больном организме может сказаться самым отрицательным образом.

Жизнь в машине

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Итак, если вы заперлись в машине, то в идеале нужно, чтобы автомобиль был одно- или двухобъемным, проще говоря, салон и багажник должны быть единым пространством. То есть, подойдет хэтчбек, универсал, кроссовер, внедорожник, мини- или компактвэн, не говоря о микроавтобусе. В этих автомобилях можно сложить задние сиденья и получить более-менее ровную площадку, чтобы занять горизонтальное лежачее положение - так будет легче. Полусидячий сон на передних креслах или скрученные ноги и шея на задних - приведут только к разбитому состоянию утром.

Кстати, на заметку потенциальным автопутешественникам: не лучшим образцом для экспедиций, особенно зимних, является пикап. Из него получается отличная машина сопровождения, везущая всякий скарб. А вот жить в небольшой кабине, в отличие от внедорожника с багажником, не получится.

Главнейшая проблема любого автомобиля - в нем нет туалета. Если вы, как гражданин из Польши, изолировались в черте города, значит вам каждые несколько часов придется куда-то бегать, например, на заправку или в любое другое общественное место. То есть, угрожать заражением либо себе, либо окружающим, если заражены вы. Конечно, при острой необходимости процедуры можно совершать прямо в машине, смастерив какое-то подобие "утки", но гигиеническая безопасность в этом случае будет под большим вопросом.

Второй момент - питание. Понятно, что в современном мире с дистанционной доставкой еды нет никаких проблем, однако через некоторое время ее остатки и упаковка в машине начнут вонять, а значит от них придется избавляться, даже если просто собирать их рядом с авто.

Непросто и с гигиеной. Почистить зубы, помыть лицо и руки из бутылки с водой можно где угодно. В принципе, раздевшись, можно и тело протереть хотя бы влажным полотенцем. Однако через два-три дня в санитарную негодность гарантированно придет нижнее белье, которое придется менять, иначе не избежать появления всяких бактерий.

То есть, что с питанием, что с гигиеной, что с уборкой мусора должен будет кто-то помогать из вне, контактируя если не с самим потенциально зараженным человеком, то с его вещами и продуктами жизнедеятельности, что, опять же, в период пандемии будет угрозой.

Еще одна проблема - вентиляция и обогрев. И то, и другое работает только при заведенном моторе, а значит нормально спать под тарахтение и вибрации двигателя получится только в новой современной и достаточно дорогой машине. Кстати, свежий воздух с улицы при открытии окон или дверей быстро выстужает маленький салон, да и остывает выключенный двигатель быстро, так что греть машину придется много и часто, на что понадобится топливо. Благо на холостом ходу машина расходует его медленно.

В целом жизнь в обычной легковой машине больше напоминает суровое испытание, нежели спасение, особенно для больного организма. Тем более, что полностью изолироваться от окружающего мира в машине все равно не получится.

Именно поэтому решение польского автолюбителя выглядит, мягко говоря, странным и отнюдь небезопасным. Если человек не хотел возвращаться домой, гораздо более логичным было бы снять номер в отеле/мотеле, который работает по автономному принципу, без обслуживающего персонала. Это когда после оплаты номера приходит код от двери или сейфа с ключом от него - дальше не контактируя ни с кем, можно спокойно жить в изоляции с комфортом обычной квартиры. Даже в России подобные мотели - не редкость, не говоря о Европе.

Жизнь в жилом прицепе или автодоме

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Очень распространенный в Европе, а также встречающийся и набирающий обороты в России тип туризма - караванинг, для которого необходимо иметь или взять напрокат жилой прицеп или автодом. Поскольку в Европе подобный транспорт достаточно распространенное явление, самоизолироваться от всех окружающих, включая собственную семью, на период эпидемии можно в нем.

Однако подобное место обитания и карантина тоже не является идеальным, поскольку таит в себе немало хозяйственных проблем. Начнем с того, что такое жилье нужно все-таки сначала иметь.

Самый недорогой подержанный, как его раньше называли, "прицеп-дача" стоит сегодня не меньше 200 000 рублей. Это будет живой, но потрепанный экземпляр 30-летней давности, который сначала придется приводить в порядок. Более-менее приличные модели сегодня начинаются от 300 000 рублей.

Более того, в моделях жилых прицепов придется разбираться. Дело в том, что они делятся на скандинавские, центрально-европейские и южно-европейские - от этого зависит степень их утепления и уровень установленного обогрева. Например, для нормальной жизни в условиях России подходят главным образом скандинавские кемперы, которые раза в полтора дороже, в остальных в мороз можно замерзнуть - они плохо держат тепло слабенькой печки.

Что касается автодомов, то их главные проблемы - габариты и цена. Самый недорогой из подержанных вариантов будет стоить тысяч пятьсот рублей - это будет полуживой экземпляр старенького "немца" 80-х годов прошлого века. Приличные жилые авто начинаются от 1 млн рублей, а нормальные - от 2 млн.

В подобном автономном жилье есть полноценная кровать, мини-кухня с холодильником, а также туалет, хотя последнее бывает и не всегда. В целом прожить в кемпере два-три дня обычно можно без особых проблем, однако на период долгого проживания, например, маленькие и недорогие модели подходят плохо.

Что касается места установки, то в черте города для подобного транспорта скорее всего придется арендовать место на стоянке. Не забываем, что прицепу нужен тягач, то есть, два места, а за автодом возьмут как за грузовик.

Второй момент, автодому и прицепу для полноценного функционирования нужно внешнее подключение к электричеству, иначе розетки на 220В в нем работать не будут, а значит чайник, фен, утюг и даже некоторые ноутбуки остаются без энергии.

Не считая самых маленьких моделей, в кемперах есть душ и кассетный биотуалет. Проблема в том, что емкости обычно не очень большие, так что кассеты и сливные баки придется регулярно где-то опорожнять, а баллоны с чистой водой где-то заправлять, например, на тех же заправках, куда снова придется ездить и контактировать с окружающими.

Полноценные же места стоянок, то есть оборудованные кемпинги, в России днем с огнем не сыщешь, да и все они обычно за городом, хотя, конечно, можно забуриться и в лес к озеру, однако в этом случае есть риск, что при необходимости помощь вас не найдет.

Вывод

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В целом, конечно, автомобиль - это все-таки транспорт, предназначенный для временного передвижения, а не для жизни в нем.

Что касается обычных кемперов, то провести небольшое время, например, выходные, в нем можно, однако дальнейшая жизнь в автодоме неизбежно потребует его обслуживания и контактов с внешним миром вдвое чаще, чем при изоляции в обычной квартире, а значит большему риску подвергнуться заражению.

Учитывая стоимость подобных мобильных мест проживания или даже их аренды, идея карантина даже в оборудованной машине видится очень неоднозначной.