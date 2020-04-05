Эксперт: Зеленский находится в панике, потеряв имидж хорошего парня

Президент Украины Владимир Зеленский находится в панике, потеряв имидж хорошего парня, заявил в интервью телеканалу News One известный украинский политолог Михаил Погребинский. Раньше украинцы прощали молодому президенту его ошибки, совершенные во многом из-за его неопытности и не знания того, как на самом деле функционирует разветвленная система государственного управления. Однако после "панического", по словам эксперта, продавливания закона о земле и заключения в этой связи союза с Порошенко, Зеленский потерял имидж "хорошего парня" и рискует лишиться поддержки значительной части сограждан.

По словам Погребинского, непонятно, зачем украинскому президенту потребовалось в срочном порядке проголосовать за этот закон, который якобы "поможет уйти от угрозы дефолта". "Я считаю, такое поведение президента свидетельствует о том, что он находится в состоянии паники", - отметил эксперт, добавив, что этим объясняется во многом иррациональное поведение Зеленского в последние недели. По словам Погребинского, дефолт является гораздо меньшей бедой, чем необходимость "перекредитоваться снова и снова, и влезать в долги далее и так далее".

Союз с Порошенко, которого Зеленский унизительно критиковал во время дебатов на стадионе перед выборами, представляется эксперту "возмутительным", тем более что нынешний глава государства поклялся, что "будет приговором" для бывшего президента. Между тем срок выполнения обещаний подходит к концу, а Зеленский стремительно теряет репутацию "хорошего и приятного парня", которую он еще год назад имел у большей части украинцев, пойдя на "примитивный и довольно абсурдный" сговор с прежней властью в части принятия закона о земле, ради удовлетворения собственных интересов.

Погребинский предположил, что, возможно, буквально через месяц украинцы увидят полную деградацию поддержки президента, в силу существования неких "красных линий, через которые нельзя переходить".