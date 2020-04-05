Постановление правительства Магаданской области от 4 апреля 2020 года № 242-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 31 марта 2020 г. № 215-пп"

Правительство Магаданской области постановляет: Внести в постановление Правительства Магаданской области от 31 марта 2020 г. № 215-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменения, изложив его в следующей редакции:

"О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях предотвращения угрозы распространения на территории Магаданской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральным законом от 01 апреля 2020 г. № 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", Федеральным законом от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 г. № 529 "Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор", постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 294 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина", распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2020 г. № 710-р "О приостановлении проведения Всероссийской диспансеризации взрослого населения Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 г. № 1391-р", постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 г. № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", постановлением главного государственного санитарного врача по Магаданской области от 31 марта 2020 г. П-106-2020 "О дополнительных мерах по предотвращению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции среди населения Магаданской области", приказом Минздрава России от 19 августа 2016 г. № 614 "Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 г. № 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 3 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02 марта 2020 г. № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV)", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 г. № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения СОVID-2019", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", письмом Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27 "О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", поручениями Правительства Российской Федерации от 23 марта 2020 г., от 24 марта 2020 г., от 26 марта 2020 г., от 27 марта 2020 г., протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 10 марта 2020 г. № 10, протоколами заседания рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, от 20 марта 2020 г. № 4-28-3/20, от 24 марта 2020 г. № 4-28-7/20 Правительство Магаданской области постановляет:

1. Гражданам, вернувшимся в Российскую Федерацию после 30 марта 2020 г. и прибывшим в аэропорт Магадан, находиться в условиях обсерватора до истечения 14 дней со дня въезда в Российскую Федерацию.

2. Гражданам, не имеющим регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Магаданской области и прибывшим в Магаданскую область после 30 марта 2020 г. (за исключением лиц, прибывших в Магаданскую область для осуществления трудовой деятельности по приглашению работодателя):

1) находиться в условиях обсерватора в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Магаданской области;

2) покидать обсерватор по истечении 14 календарных дней пребывания в нем только по результатам медицинского обследования и при наличии заключения медицинского работника.

3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, прибывшие в Магаданскую область для осуществления трудовой деятельности по приглашению работодателя, обязаны соблюдать режим "самоизоляции" на срок 14 дней со дня прибытия в Магаданскую область в помещениях, предоставляемых работодателем.

Работодателям обеспечить условия соблюдения режима "самоизоляции" на срок 14 дней со дня прибытия в Магаданскую область гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, прибывшими в Магаданскую область по приглашению работодателя для осуществления трудовой деятельности.

4. Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему постановлению. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться при осуществлении трудовой деятельности руководителями и сотрудниками предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работниками здравоохранения, а также гражданами, определенным решением областного оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Магаданской области.

5. Приостановить включительно по 30 апреля 2020 года деятельность следующих индивидуальных предпринимателей и организаций, находящихся на территории Магаданской области, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (далее - организации):

1) организаций общественного питания (за исключением организаций по доставке готовой продукции, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, а также осуществляющих организацию питания для работников организаций, столовых, буфетов, кафе и иных предприятий общественного питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением);

2) организаций розничной торговли (за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, включенных в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, а также в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденный настоящим постановлением (приложение № 2);

3) организаций по бытовому обслуживанию населения (за исключением организаций, оказывающих ритуальные услуги);

4) организаций, работающих в сфере культуры, выставочной, развлекательной деятельности, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат, детских развлекательных центров, торгово-развлекательных центров, организаций иного досуга;

5) фитнес-клубов, тренажерных залов, физкультурно-спортивных учреждений и организаций, обеспечивающих деятельность горнолыжных трасс, иных объектов массового отдыха;

6) работу салонов красоты, косметических салонов, массажных салонов, соляриев, бань и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан.

6. Запретить по 30 апреля 2020 года включительно на территории Магаданской области:

- предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях государственных органов Магаданской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Магаданской области, государственных и муниципальных учреждений (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Магаданской области), за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи граждан. При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставлять исключительно в электронном виде;

- продажу месячных социальных проездных билетов и выдачу специальных проездных документов неработающим гражданам;

- проведение детских межшкольных, муниципальных, межмуниципальных, региональных спортивных, культурных и иных мероприятий с участием жителей Магаданской области;

- работу кружков и секций, а также проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения;

- посещение обучающимися образовательных организаций всех форм собственности, предоставляющих общее и дополнительное образование, среднее профессиональное образование, осуществляющих спортивную подготовку, деятельность бассейнов, физкультурно-оздоровительных сооружений, комплексов, стадионов;

- проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

- проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных (в том числе командирование сборных команд Магаданской области на соревнования всех уровней), выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

- предоставление государственных услуг по торжественной регистрации брака, предоставляемых органами записи актов гражданского состояния;

- бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, за исключением пассажиров воздушного судна, имеющих право на место в гостинице при перерыве в воздушной перевозке по вине перевозчика или при вынужденной задержке воздушного судна при отправке и (или) в полете.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:

- обеспечить условия для их "самоизоляции" и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

- организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.

7. Настоящее постановление не распространяется на следующие организации:

1) непрерывно действующие организации, в которых невозможна приостановка деятельности по производственно-техническим условиям (организации в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоотчистки и водоотведения; организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты и в отношении которых действует режим постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности; организации, эксплуатирующие гидротехнические сооружения; строительные организации, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей);

2) медицинские и аптечные организации, организации, обеспечивающие непрерывность их производственно-технологической деятельности;

3) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости (организации, которые в целях обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости оказывают складские услуги, транспортно-логистические услуги);

4) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения (предприятия, выпускающие средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, медицинские изделия, материалы, сырье и комплектующие изделия, необходимые для их производства; организации, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции; организации в сфере обращения с отходами производства и потребления; организации, осуществляющие жилищно-коммунальное обслуживание населения;

организации системы нефтепродуктообеспечения; организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения);

5) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

6) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных операций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

7) операторы связи, организации, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация средств связи (в том числе сотовых телефонов, планшетов, роутеров, сим-карт), организации, осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий и связи (услуги телефонной связи, услуги связи по передаче данных, телематические услуги связи, услуги связи для целей телевизионного вещания, услуги по предоставлению каналов связи, услуги телеграфной связи, услуги почтовой связи), а также организации, обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных систем;

8) организации социальной поддержки и социального обслуживания населения;

9) центры занятости населения;

10) МОГАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг";

11) юридические лица, выполняющие строительно-монтажные работы по объектам капитального строительства в рамках реализации национальных проектов, в том числе проекта "Жильё и городская среда", связанного с жилищным строительством, а также объектам, включенным в федеральную адресную инвестиционную программу и план социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, приостановка деятельности которых невозможна по производственно-технологическим условиям;

12) организации, включенные в перечень системообразующих предприятий и организаций Магаданской области, утверждаемый указом губернатора Магаданской области;

13) иные организации, определенные решением областного оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Магаданской области.

8. Настоящее постановление может распространяться на системообразующие, а также научные и образовательные организации по согласованию с Правительством Российской Федерации.

9. Гражданам не покидать места проживания (пребывания) включительно по 30 апреля 2020 года, за исключением следующих случаев:

1) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

2) следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением;

3) осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Магаданской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

4) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

5) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

6) выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на:

1) случаи оказания медицинской помощи;

2) деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности;

3) деятельность руководителей и сотрудников государственных органов Магаданской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Магаданской области, организаций, осуществляющих деятельность на территории Магаданской области, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования;

4) граждан, определенных решением областного оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Магаданской области.

10. Гражданам соблюдать дистанцию (далее - социальное дистанцирование) до других граждан не менее полутора метров, в том числе в общественных местах и общественном транспорте за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

11. В целях обеспечения соблюдения гражданами социального дистанцирования собственникам и иным законным владельцам помещений не допускать превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в одном помещении:

- до 50 кв. м - не более 5 человек;

- до 100 кв. м - не более 10 человек;

- до 200 кв. м - не более 25 человек;

- свыше 200 кв. м - не более 50 человек.

12. Государственным органам Магаданской области, органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Магаданской области, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Магаданской области, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

13. Обязать использовать на территории Магаданской области на период действия режима "Повышенная готовность" формы взаимодействия с заявителями, исключающие риски возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019):

- органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, организации, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг или организующие предоставление государственных и муниципальных услуг;

- государственные органы и органы местного самоуправления, участвующие в рассмотрении обращений граждан государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами.

14. Всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере общественного питания и торговли, деятельность которых не приостановлена настоящим постановлением, проводить мероприятия по обеспечению усиленного дезинфекционного режима, включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха, обеспечение дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря.

15. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области (Корсунская С.А.):

15.1. Обеспечить контроль за организацией и проведением комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

15.2. Обеспечить приемку готовности дошкольных образовательных организаций в условиях усиленного санитарно-эпидемиологического режима работы в срок до 13 апреля 2020 года.

15.3. Выдавать обязательные для исполнения в установленные сроки предписания и (или) требования о медицинском наблюдении, медицинском обследовании, изоляции и (или) госпитализации, проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий юридическим лицам, уполномоченным органам государственной власти, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства - больным инфекционными заболеваниями, с подозрением на такие заболевания, находившихся в контакте с больными инфекционным заболеванием.

16. Рекомендовать мэру города Магадана, главам городских округов Магаданской области:

16.1. Назначить ответственных лиц и ежедневно осуществлять на территории городского округа мониторинг и контроль в соответствии с методикой Минпромторга России за средними розничными ценами, их динамикой к предыдущему дню, товарными запасами сельскохозяйственной продукции, продовольствия и непродовольственных товаров повседневного спроса по перечню товаров согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

16.2. Ответственным лицам обеспечить ежедневное (не позднее 15 часов) предоставление информации по результатам мониторинга по форме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению в формате .xlsx на адрес электронной почты RudnevaTV@49gov.ru. в министерство сельского хозяйства Магаданской области.

16.3. Обеспечить при возможности предоставление государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме.

16.4. Обеспечить в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, работу дежурных групп.

Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима.

16.5. Организовать реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, программ дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в дистанционной форме, определение численности и режима работы педагогических и иных работников.

16.6. Организовать на период дистанционного обучения выдачу продуктовых наборов обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, исключив при выдаче продуктовых наборов скопление родителей в общеобразовательной организации.

16.7. Обеспечить еженедельное предоставление сведений в министерство образования Магаданской области по использованию форм организации учебного процесса в общеобразовательных организациях по форме согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

16.8. Обеспечить обучающихся, воспитанников, педагогических и иных работников муниципальных образовательных организаций средствами защиты, проведение дезинфекции помещений образовательных организаций в соответствии с нормами, установленными законодательством.

17. Работодателям, вне зависимости от форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Магаданской области:

- обеспечить контроль температуры тела работников при входе работников в организацию (предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

- подавать сведения о режиме труда работников в личном кабинете работодателя в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России".

18. Руководителям предприятий оптового и розничного сектора торговли, осуществляющих деятельность на территории Магаданской области, принять меры по поддержанию двухмесячного запаса продовольственных товаров, обеспечивающего при осуществлении торговой деятельности соблюдение рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, утвержденных приказом Минздрава России от 19 августа 2016 г. № 614.

19. Руководителям предприятий оптовой торговли, осуществляющих деятельность на территории Магаданской области, предоставлять в адрес министерства сельского хозяйства Магаданской области информацию, необходимую для осуществления мониторинга и контроля за состоянием оптовых рынков продовольственных товаров на территории Магаданской области.

20. Операторам связи обеспечить устойчивую и бесперебойную работу сетей связи, находящихся в их ведении.

21. Предприятиям всех форм собственности обеспечить доступ представителей операторов связи к местам установки сетевого оборудования и линий связи для производства аварийных работ в период повышенной готовности, обеспечив при необходимости наличие дежурного специалиста для взаимодействия.

22. Собственникам зданий (помещений) административного (бытового, хозяйственного) назначения, расположенных на территории Магаданской области, обеспечить контроль температуры тела посетителей при входе в здание (помещение) с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным запрещением прохода лицам с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.

23. Признать утратившими силу:

- постановление Правительства Магаданской области от 27 марта 2020 г. № 210-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2010);

- постановление Правительства Магаданской области от 31 марта 2020 г. № 216-пп "О дополнительных мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней".

24. Утвердить:

- перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции (приложение № 1);

- перечень непродовольственных товаров первой необходимости (приложение № 2);

- форму результатов мониторинга и контроля за состоянием оптовых рынков продовольственных товаров на территории Магаданской области (приложение № 3);

- формы отчетов о мониторинге по использованию форм организации учебного процесса в общеобразовательных организациях Магаданской области, о мониторинге организации образовательного процесса в профессиональных образовательных организациях Магаданской области (приложение № 4);

- форму результатов мониторинга и контроля за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, продовольствия и непродовольственных товаров повседневного спроса на территории Магаданской области (приложение № 5);

- комплекс мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Магаданской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (приложение № 6).

25. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

26. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.".

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов





Приложение № 1 к постановлению Правительства Магаданской области от 04 апреля 2020 г. № 242-пп

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней (МКБ-10) по коду Е10.

2. Болезни органов дыхания:

- другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по коду J44;

- астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по коду J45;

- бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по коду J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по коду I 27.2, I 27.8, I 27.9.

4. Наличие трансплантируемых органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по коду Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3 - 5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по коду N 18.0; N 18.3 - N18.5.

6. Злокачественные новообразования любой локализации в числе самостоятельных, множественных локализации, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по кодам С00-С80, С97.

7. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, миелодиспластический синдром, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по кодам C81-C96, D46.





Приложение № 2 к постановлению Правительства Магаданской области от 04 апреля 2020 г. № 242-пп

ПЕРЕЧЕНЬ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

1. Санитарно-гигиеническая маска

2. Антисептик для рук

3. Салфетки влажные

4. Салфетки сухие

5. Мыло туалетное

6. Мыло хозяйственное

7. Паста зубная

8. Щетка зубная

9. Бумага туалетная

10. Гигиенические прокладки

11. Стиральный порошок

12. Подгузники детские

13. Спички, коробок

14. Свечи

15. Пеленка для новорожденного

16. Шампунь детский

17. Крем от опрелостей детский

18. Бутылочка для кормления

19. Соска-пустышка

20. Бензин автомобильный

21. Дизельное топливо

22. Сжиженный природный газ

23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

24. Приборы бытовые

25. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

26. Похоронные принадлежности

27. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры).







