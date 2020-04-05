В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" постановляю:

1. Внести изменения в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской области от 13.03.2020 № 115-ПГ, от 16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 № 132-ПГ, от 19.03.2020 № 133-ПГ, от 20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-ПГ, от 24.03.2020 № 141-ПГ, от 25.03.2020 № 143-ПГ, от 26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ, от 29.03.2020 № 162-ПГ, от 31.03.2020 № 163-ПГ, от 02.04.2020 № 171-ПГ), изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого Вице-губернатора Московской области Габдрахманова И.Н.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев

Приложение к постановлению Губернатора Московской области от 04.04.2020 № 174-ПГ

"О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Московской области № 110/2005-О3 "О защите населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и Положением о Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 04.02.2014 № 25/1 "О Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 31.01.2020 № 3 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", предписанием Главного государственного санитарного врача по Московской области от 29.03.2020 № 50-01/п "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий)", в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области постановляю:

1. Ввести с 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года режим повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Обязать лиц, прибывших на территорию Российской Федерации с 6 марта 2020 года, обеспечить самоизоляцию продолжительностью 14 (четырнадцать) календарных дней со дня прибытия и:

1) сообщать о своем прибытии на территорию Российской Федерации, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию на "Горячую линию" по номеру телефона 8-800-550-50-30;

2) при выявлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

3) соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главного государственного санитарного врача, его заместителя о нахождении в режиме изоляции на дому в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня прибытия или на иной срок, указанный в таких постановлениях;

4) в случае отсутствия возможности нахождения в режиме изоляции на дому (в случае проживания в жилых помещениях, которые предназначены для временного проживания, - общежитиях, а также в коммунальных квартирах) обязать лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления, обратиться по номеру телефона 8-800-550-50-30 "Горячей линии" для организации изоляции в условиях обсерватора.

3. Обязать лиц, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с лицами, указанными в пункте 2 настоящего постановления, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления государственного санитарного врача, его заместителя, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 3 пункта 2 настоящего постановления, либо на срок, указанный в постановлении главного государственного санитарного врача, его заместителя.

4. С 26 марта 2020 года по 1 мая 2020 года:

1) обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением оперативного (противоэпидемического) штаба по проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области (далее также - Штаб);

2) Министерству здравоохранения Московской области обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, указанных в подпункте 1 настоящего пункта;

3) Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, Министерством социального развития Московской области, Министерством образования Московской области, Министерством здравоохранения Московской области обеспечить приостановление в указанный период:

продажи билетов по льготному тарифу для учеников 5 класса и старше образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, а также обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования для проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (за исключением обучающихся, осуществляющих трудовую и добровольческую (волонтерскую) деятельность в медицинских организациях);

оформления билетов с использованием социальных карт жителя Московской области гражданам, обязанным соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, для проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения;

возможности использования единой транспортной карты Московской области для учеников 5 класса и старше образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, а также обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования для проезда в городском и пригородном сообщении Московской области и наземном городском пассажирском транспорте города Москвы (за исключением обучающихся, осуществляющих трудовую и добровольческую (волонтерскую) деятельность в медицинских организациях);

возможности использования социальных карт жителя Московской области гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, для проезда в городском и пригородном сообщении Московской области и наземном городском пассажирском транспорте города Москвы, Московском метрополитене и Малом кольце Московской железной дороги (МЦК).

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на лиц с заболеваниями, указанными в строках 7 - 9 приложения 1 к настоящему постановлению;

4) Министерству социального развития Московской области:

обеспечить осуществление разовой адресной социальной помощи гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта:

в размере 1500 рублей - после начала режима самоизоляции;

в размере 1500 рублей - 14 апреля 2020 года;

обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в том числе через "Горячую линию", указанную в подпункте 1 пункта 2 настоящего постановления;

обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с учетом их запросов, поступающих на "Горячую линию", указанную в подпункте 1 пункта 2 настоящего постановления;

приостановить на указанный период прием от граждан документов и сведений, необходимых для предоставления мер социальной поддержки, представляемых гражданами самостоятельно и которые не могут быть запрошены в государственных органах, в органах местного самоуправления, организациях, подведомственных указанным органам. При этом не прекращать предоставление ранее назначенных мер социальной поддержки в связи с приостановлением приема подтверждающих документов и сведений;

обеспечить выделение дополнительных телефонных номеров для совершенствования работы "Горячей линии" по вопросам поддержки отдельных уязвимых категорий граждан в связи со складывающейся эпидемиологической ситуацией;

совместно с Министерством здравоохранения Московской области обеспечить в указанный период доставку гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, лекарств, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно;

обеспечить возможность использования автотранспортных средств и обслуживающего их персонала, состоящих на балансе учреждений социального обслуживания, подведомственных Министерству социального развития Московской области, государственными медицинскими организациями Московской области, осуществляющими выезды для оказания гражданам медицинскими работниками скорой и других видов медицинской помощи;

5) организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в указанный период мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг и не осуществлять принудительное взыскание задолженности в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в указанный период не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

5. Обязать:

1) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальная дистанция), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социальной дистанции, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

3) граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью (в том числе посещение ближайшей станции переливания крови с целью переливания крови), случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Московской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров (включая продуктовые гипермаркеты), работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, в том числе с использованием личного транспортного средства, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности;

4) граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и совместно проживающих с ними лиц в целях контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) на дому по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области или в соответствии с постановлениями санитарных врачей применять технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения.

6. Запретить до 1 мая 2020 года проведение на территории Московской области спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

7. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов, поездок в целях туризма и отдыха.

8. В период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить:

1) проведение на территории Московской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 1 настоящего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

3) предоставление услуг бань и душевых;

4) реализацию проекта "Активное долголетие", организацию отдыха граждан и иных подобных мероприятий, осуществляемых за счет средств бюджета Московской области, а также иных досуговых мероприятий в организациях социального обслуживания населения, а также работу учреждений библиотечной сети Московской области и учреждений культурно-досугового типа;

5) предоставление государственных и иных услуг в зданиях и помещениях, занимаемых органами исполнительной власти Московской области, государственными органами Московской области (в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области, расположенных на территории Московской области), за исключением очного приема граждан по предварительной записи и только в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения. При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде;

6) прием от физических лиц лома и отходов цветных металлов.

9. Приостановить с 28 марта 2020 года по 1 мая 2020 года:

1) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов;

2) работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с такими услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), зоотовары, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении 2 к настоящему постановлению, а также за исключением продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

3) работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также услуг, оказываемых на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на: столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

организации, осуществляющие деятельность по производству, выпуску, распространению периодических печатных изданий на территории Московской области, в том числе организации, оказывающие экспедиционные и (или) логистические услуги в сфере производства, выпуска, распространения периодических печатных изданий на территории Московской области.

10. В период с 4 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года ограничения, установленные настоящим постановлением, не распространяются на следующие организации (при условии исполнения ими пункта 13 настоящего постановления):

1) непрерывно действующие организации, в которых невозможна приостановка деятельности по производственно-техническим условиям:

организации в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки; водоотчистки и водоотведения; эксплуатирующих опасные производственные объекты и в отношении которых действует режим постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности;

организации, эксплуатирующие гидротехнические сооружения;

организации атомной промышленности; строительные организации, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей;

организации сельскохозяйственной отрасли;

организации агропромышленного комплекса;

организации, производящие пищевую продукцию и корма для животных; организации, выполняющие работы по отлову животных без владельцев; организации, осуществляющие охрану, защиту и воспроизводство лесов;

2) организации, обеспечивающие граждан продовольственными и (или) непродовольственными товарами первой необходимости, указанными в приложении 2 к настоящему постановлению; организации, которые в целях обеспечения граждан продовольственными и (или) непродовольственными товарами первой необходимости, указанными в приложении 2 к настоящему постановлению, оказывают складские услуги, транспортно-логистические услуги;

3) организации, выполняющие неотложные работы в условиях

чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения, в том числе предприятия, выпускающие средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные средства, медицинские изделия, теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные термометры и установки обеззараживания воздуха, а также предприятия, выпускающие материалы, сырье и комплектующие изделия, необходимые для их производства; организации, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019); организации в сфере обращения с отходами производства и потребления; организации, осуществляющие жилищно -коммунальное обслуживание населения; организации системы

нефтепродуктообеспечения; организации, предоставляющим финансовые услуги в части неотложных функций; организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения; организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

4) организации, осуществляющие производство строительных материалов, а также обеспечивающие строительное производство, в том числе снабжение всеми видами строительных ресурсов, необходимых для строительных работ;

5) организации-застройщики, организации, осуществляющие строительно-монтажные работы, организации, осуществляющие строительство объектов капитального строительства (включая строительство в рамках договоров о долевом строительстве), в том числе обеспечение подписания актов приема-передачи жилых помещений с участниками долевого строительства и иных объектов капитального строительства, в том числе введенных в эксплуатацию, с участниками долевого строительства;

6) организации, привлеченные застройщиком или техническим заказчиком для осуществления геодезического и строительного контроля, строительно-технических экспертиз на объектах, на которых осуществляются работы указанные в подпункте 5 настоящего пункта.

11. Запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

12. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Московской области:

1) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 (четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской Федерации с 6 марта 2020 года;

2) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в пункте 2 и подпункте 1 пункта 4 настоящего постановления;

3) при поступлении запроса незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

4) перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 настоящего постановления, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск;

5) рекомендовать перевод работников на дистанционную работу;

6) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

13. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферах, в отношении которых решениями Президента Российской Федерации и (или) настоящим постановлением не был установлен запрет на их посещение гражданами, в целях продолжения осуществления деятельности обеспечить:

1) соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), прилегающих территориях, иных рабочих местах, с использованием которых осуществляется соответствующая деятельность, требований, установленных подпунктом 2 пункта 5 и пунктом 12 настоящего постановления (в том числе в части соблюдения социального дистанцирования и дезинфекции);

2) принятие следующих решений:

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной готовности, утвержденных постановлением (письмом) Главного государственного санитарного врача по Московской области от 04.04.2020 № 2978-р;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы;

3) размещение в электронном виде посредством Портала государственных и муниципальных услуг Московской области сведений о количестве работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), в отношении которых были приняты решения, указанные в абзацах пятом и шестом подпункта 2 настоящего пункта, в том числе о видах осуществляемой ими деятельности и месте ее осуществления (с указанием соответствующего кода адреса из Федеральной информационной адресной системы) с указанием идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и основного государственного регистрационного номера (ОГРН) организации и индивидуального предпринимателя, а также иной информации по перечню, утверждаемому Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефону 8-800-550-50-30.

Организации и индивидуальные предприниматели, указанные в настоящем пункте, обязаны довести до сведения работников (исполнителей по гражданско -правовым договорам), потребителей, соответствующие локальные нормативные акты, подтверждающие выполнение требований абзацев пятого и шестого подпункта 2 настоящего пункта, путем их размещения в общедоступных местах и на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии).

Продолжение работы организаций и индивидуальных предпринимателей, не выполняющих требования настоящего пункта, не допускается.

14. Министерству здравоохранения Московской области:

1) организовать выполнение необходимых дополнительных мероприятий по приведению в полную готовность медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области (далее - медицинские организации), в том числе обеспечение их необходимыми медицинскими и лекарственными препаратами, медицинским и инженерным имуществом;

2) обеспечить проведение лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) следующих категорий лиц:

указанных в пунктах 2 и 3 настоящего постановления;

вернувшихся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившихся за медицинской помощью по поводу появления симптомов респираторного заболевания;

контактировавших с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019);

с диагнозом "внебольничная пневмония";

старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;

медицинских работников, имеющих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) на рабочих местах, - 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), - немедленно;

находящихся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России) и персонал таких организаций - при появлении симптомов респираторного заболевания;

3) обеспечить изоляцию лиц, указанных в подпункте 4 пункта 2 настоящего постановления, в условиях обсерватора;

4) разработать и утвердить регламенты об особенностях организации работы медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность на территории Московской области, в период действия режима повышенной готовности;

5) принять меры по:

обеспечению готовности медицинских организаций, осуществляющих оказание медицинской помощи в экстренной форме либо в неотложной форме больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019);

активизации разъяснительной работы с населением о профилактике внебольничных пневмоний, а также необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний;

6) организовать по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области, в том числе в амбулаторных условиях, бесплатное предоставление гражданам с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и гражданам, привлеченным к реализации мероприятий по предупреждению распространения на территории Московской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), противовирусных лекарственных препаратов, по перечню лекарственных препаратов, утвержденному Министерством здравоохранения Московской области;

7) осуществлять мониторинг распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области;

8) обеспечить разъяснение положений настоящего постановления.

15. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области:

1) при необходимости рассматривать вопросы о введении ограничительных мероприятий;

2) при получении положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) организовать комплекс противоэпидемических мероприятий;

3) в кратчайшие сроки информировать Министерство здравоохранения Московской области при получении положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019).

16. Министерству государственного управления, информационных технологий и связи Московской области:

1) на базе Центра управления регионом Московской области и Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области (в части осуществления консультирования работниками многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области) обеспечить круглосуточную работу "Горячей линии" по телефону 8-800-550-50-30 для:

лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления, в целях передачи сведений о месте, датах их пребывания/возвращения, контактной информации;

граждан по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе составлением заявок на открытие электронного листка нетрудоспособности;

2) на базе Центра управления регионом Московской области совместно с Министерством здравоохранения Московской области осуществлять контроль соблюдения режима самоизоляции лиц, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего постановления, на дому продолжительностью 14 (четырнадцать) календарных дней;

3) организовать осуществление приема заявителей в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области исключительно по предварительной записи посредством Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области.

17. В период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Главному управлению записи актов гражданского состояния Московской области осуществлять государственную регистрацию рождения и смерти, а также осуществлять государственную регистрацию актов гражданского состояния в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения.

18. Министерству государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, Министерству здравоохранения Московской области, Главному управлению региональной безопасности Московской области обеспечить предоставление ежедневной информации о соблюдении ограничительных мероприятий (карантина) в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.

19. Министерству социального развития Московской области:

1) организовать курсы личной гигиены антивирусной профилактики для граждан пожилого возраста, находящихся на социальном обслуживании на дому, а также всех получателей социальных услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания Московской области;

2) обеспечить подготовку и представление предложений по оказанию мер дополнительной поддержки гражданам;

3) разработать с участием общественных организаций порядок и способы оказания мер социальной поддержки лицам, находящимся в условиях изоляции и самоизоляции.

20. Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области обеспечить приостановление продажи билетов в городском и пригородном сообщении в транспортных средствах (кондукторами и водителями) за наличный расчет.

21. Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, Министерству здравоохранения Московской области обеспечить транспортирование до места изоляции в условиях, исключающих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019):

лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления;

прибывших в аэропорты лиц, проживающих на территории Московской области по месту прибытия, - в домашних условиях;

прибывших в аэропорты лиц, проживающих на территории другого субъекта Российской Федерации, - в условиях обсерватора.

22. Министерству культуры Московской области, Министерству образования Московской области, Министерству физической культуры и спорта Московской области, Министерству здравоохранения Московской области:

1) приостановить с 21 марта 2020 года по 1 мая 2020 года включительно посещение обучающимися государственных образовательных организаций, предоставляющих дошкольное, общее, дополнительное образование, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций физической культуры и спорта с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации;

2) с учетом потребности:

для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах соблюдение санитарного режима;

для учеников 1-11 классов включительно, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием, организовать выдачу продуктовых наборов.

23. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Московской области в случае возникновения чрезвычайной ситуации привлекать к проведению мероприятий по её ликвидации:

1) необходимые силы и средства Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2) нештатные аварийно-спасательные формирования.

24. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных казенных учреждений, находящихся в ведении таких органов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно приложению 3 к настоящему постановлению в целях обеспечения контроля соблюдения режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - Перечень).

Должностным лицам органов и учреждений, указанных в Перечне, возбуждать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, руководствуясь статьей 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с последующей передачей для рассмотрения судьей.

25. Рекомендовать органам Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и их территориальным органам по Московской области оказывать содействие должностным лицам органов и учреждений, указанных в Перечне, при осуществлении мер по обеспечению и контролю соблюдения режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при составлении протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в целях обеспечения контроля соблюдения режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

26. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области:

1) создать условия для временного размещения медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-2019), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в гостиницах, отелях, санаториях, базах отдыха и в других аналогичных средствах размещения;

2) приостановить с 21 марта 2020 года до 1 мая 2020 года включительно посещение обучающимися муниципальных образовательных организаций, предоставляющих дошкольное, общее, дополнительное образование, учреждений физической культуры и спорта с обеспечением реализации образовательных программ общего и среднего профессионального образования с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации;

3) обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, функции и полномочия учредителей которых осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области, работу дежурных групп. Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима;

4) с учетом потребности:

для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах соблюдение санитарного режима;

для учеников 1-11 классов включительно, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием, организовать выдачу продуктовых наборов;

5) обеспечить неприменение в указанный в подпункте 2 настоящего пункта период организациями, функции и полномочия учредителей которых осуществляют органы местного самоуправления, мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления, обязательств по оплате за жилое помещение и жилищно-коммунальные услуги, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг и не осуществлять принудительное взыскание задолженности в указанный период;

6) приостановить предоставление муниципальных и иных услуг в зданиях и помещениях, занимаемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области (в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области, расположенных на территории соответствующего муниципального образования Московской области), за исключением очного приема граждан по предварительной записи и только в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения. При этом муниципальные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставлять исключительно в электронном виде.

27. Руководителям федеральных и негосударственных образовательных организаций:

1) приостановить с 21 марта 2020 года до 1 мая 2020 года включительно посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих дошкольное, общее, дополнительное образование, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного образования и учреждений физической культуры и спорта, с обеспечением реализации образовательных программ общего и среднего профессионального образования с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации;

2) с учетом потребности:

для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах соблюдение санитарного режима;

для учеников 1-11 классов включительно, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием, организовать выдачу продуктовых наборов.

28. Установить, что:

1) распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы;

2) несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций действий, необходимых для предоставления государственных услуг (осуществления государственных функций) и иных услуг, в том числе в виде представления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственных услуг (осуществлении государственных функций) и иных услуг. Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных услуг (осуществления государственных функций) и иных услуг подлежит продлению на 30 (тридцать) календарных дней со дня прекращения режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, но не ранее чем до 30 июня 2020 года, а также с учетом режима организации работы соответствующего органа исполнительной власти Московской области, государственного органа Московской области, государственного учреждения Московской области, иных органов и учреждений;.

29. Гражданам, признанным в установленном законом порядке безработными, в период с 1 апреля 2020 года по 30 сентября 2020 года к выплатам, осуществляемым в рамках дополнительной материальной поддержки безработных граждан, производится региональная компенсационная выплата потерявшим работу (далее - региональная компенсация) за счет средств бюджета Московской области.

Для безработных граждан (за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, граждан, имеющим продолжительность трудовой и иной деятельности, признаваемой в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" в качестве занятости граждан, с начала 2020 года менее 60 календарных дней) региональная компенсация устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма выплат с учетом пособия по безработице (стипендии), выплат в рамках дополнительной материальной поддержки безработных граждан, и региональной компенсации составляла 15 000 рублей.

Региональная компенсация безработным гражданам, состоящим по состоянию на 29 марта 2020 года на учете в органах службы занятости Московской области, устанавливается в беззаявительном порядке.

Региональная компенсация безработным гражданам, получившим такой статус в период объявленного режима самоизоляции населения либо в течение 30 календарных дней со дня прекращения указанного режима, устанавливается со дня их увольнения либо прекращения деятельности, признаваемой в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" в качестве занятости граждан, независимо от факта назначения пособия по безработице в этот период, но не ранее 1 апреля 2020 года.

Региональная компенсация не учитывается при исчислении размера материального обеспечения (дохода, совокупного дохода) гражданина (семьи) при определении права на получение иных мер социальной поддержки, в том числе адресной социальной помощи, государственной социальной помощи, государственных пособий, компенсаций, доплат к пенсиям, иных социальных выплат, социальных услуг, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

30. Гражданам, признанным в установленном законом порядке безработными, направленным службой занятости населения Московской области на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование и не переведенным в период режима повышенной готовности на дистанционную форму обучения, продолжается выплата стипендии за счет средств бюджета Московской области до прекращения режима повышенной готовности, а также производится региональная компенсация в порядке, предусмотренном пунктом 25 настоящего постановления.

31. Гражданам, признанным в установленном законом порядке безработными, направленным службой занятости населения Московской области на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование и переведенным на дистанционную форму обучения в связи с режимом повышенной готовности, производится региональная компенсация в порядке, предусмотренном пунктом 25 настоящего постановления.

32. Гражданам, завершившим профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование по направлению службы занятости Московской области после 5 марта 2020 года и не трудоустроившимся, обратившимся в службу занятости населения Московской области для регистрации в качестве безработного путем дистанционного обращения и предварительной записи и признанным в установленном законом порядке безработными, устанавливается региональная компенсация в порядке, предусмотренном пунктом 25 настоящего постановления.

33. Собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года.

34. Министерству инвестиций, промышленности и науки Московской области совместно с Министерством экономики и финансов Московской области подготовить предложения по поддержке предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых была ограничена в связи с введением режима повышенной готовности.

35. Порядок осуществления контроля за соблюдением предписаний и ограничений, установленных настоящим постановлением, а также порядок обеспечения соблюдения таких предписаний и ограничений, в том числе меры по пресечению нарушений соответствующих предписаний и ограничений, устанавливаются Правительством Московской области.

36. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет -портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет -портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

37. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

38. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого Вице-губернатора Московской области Габдрахманова И.Н.

Приложение 1 к постановлению Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ

(в редакции постановления Губернатора Московской области от 04.04.2020 № 174-ПГ)

Группа заболеваний Сводки COVID-19 пневмонии Диагноз 1 Болезни эндокринной системы Е10 Инсулинозависимый сахарный диабет 2 Болезни органов дыхания J44 Другая хроническая обструктивная болезнь 3 Болезни органов дыхания J45 Астма 4 Болезни органов дыхания J47 Бронхоэктатическая болезнь 5 Болезни системы кровообращения I26 - I28 Легочное сердце и нарушения легочного кровообразования 6 Наличие трансплантированных органов и тканей Z94 Наличие трансплантирующих органов и тканей 7 Болезни мочеполовой системы. Карантинные мероприятия не исключают посещения медицинской организации по поводу основного заболевания N18.0 N18.3 - N18.5 Хроническая болезнь почек 3-5 стадии 8 Новообразования. Карантинные мероприятия распространяются на всех пациентов, кроме пациентов 3 клинической группы. Карантинные мероприятия не исключают посещения медицинской организации по поводу основного заболевания

C00 - C80 C97 Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций 9 С81 - С96 D46 Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической, акселерации и бластного криза. Первичные хронические лейкозы и лимфомы

Приложение 2 к постановлению Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ

(в редакции постановления Губернатора Московской области от 04.04.2020 № 174-ПГ )

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска.

2. Антисептик для рук.

3. Салфетки влажные.

4. Салфетки сухие.

5. Мыло туалетное.

6. Мыло хозяйственное.

7. Паста зубная.

8. Щетка зубная.

9. Бумага туалетная.

10. Гигиенические прокладки.

11. Стиральный порошок.

12. Подгузники детские.

13. Спички, коробок.

14. Свечи.

15. Пеленка для новорожденного.

16. Шампунь детский.

17. Крем от опрелостей детский.

18. Бутылочка для кормления.

19. Соска-пустышка.

20. Бензин автомобильный.

21. Дизельное топливо.

22. Сжиженный природный газ.

Приложение 3 к постановлению Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ

(в редакции постановления Губернатора Московской области от 04.04.2020 № 174-ПГ )

Перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных казенных учреждений, находящихся в ведении таких органов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

1. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

1) начальник отдела по лицензионному контролю и федеральному государственному экологическому надзору в сфере обращения с отходами;

2) заместитель начальника отдела по лицензионному контролю и федеральному государственному экологическому надзору в сфере обращения с отходами;

3) консультант отдела по лицензионному контролю и федеральному государственному экологическому надзору в сфере обращения с отходами;

4) главный специалист отдела по лицензионному контролю и федеральному государственному экологическому надзору в сфере обращения с отходами.

Проверке подлежат граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, организации, осуществляющие деятельности на территории Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Министерства в части соблюдения:

1) организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, и организациями, поставляющими ресурсы (природный газ, тепловая и электрическая энергия), необходимые для предоставления коммунальных услуг, обеспечения неприменения в период с 26 марта 2020 года по 1 мая 2020 года мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции, обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги, а также обеспечения продолжения предоставления соответствующих услуг и не осуществления принудительного взыскания задолженности в указанный период;

2) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечения соблюдения гражданами (в том числе работниками) социальной дистанции, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

3) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими деятельность на территории Московской области, содействия работникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 (четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской Федерации с 6 марта 2020 года;

4) запрета работодателям, осуществляющим деятельность на территории Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ;

5) обязанности работодателей при поступлении запроса незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

6) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (далее - постановление № 108-ПГ), с их согласия на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного оплачиваемого отпуска;

7) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную работу;

8) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

9) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее -требования по принятию решений):

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной готовности, утвержденных постановлением (письмом) Главного государственного санитарного врача по Московской области от 04.04.2020 № 2978-р;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско -правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско -правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско -правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы;

10) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), потребителей, соответствующих локальных нормативных актов,

подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их размещения в общедоступных места и на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии).

2.Министерство потребительского рынка и услуг Московской области:

1) должностные лица, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, лицензионный контроль за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов:

начальник Управления лицензирования, декларирования и контроля;

заместитель начальника Управления лицензирования, декларирования и контроля;

заместитель начальника Управления - начальник отдела в Управлении лицензирования, декларирования и контроля;

начальник отдела в Управлении лицензирования, декларирования и контроля;

консультанты отделов в Управлении лицензирования, декларирования и контроля;

2) должностные лица, осуществляющие осуществляющего исполнительно-распорядительную деятельность и отраслевое управление в сфере потребительского рынка и услуг:

первый заместитель министра потребительского рынка и услуг Московской области;

начальник Управления развития торговли;

заместитель начальника Управления развития торговли;

заместитель начальника Управления - начальник отдела в Управлении развития торговли;

начальник отдела в Управлении развития торговли;

консультанты отделов в Управлении развития торговли.

Проверке подлежат граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, организации, осуществляющие деятельности на территории Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Министерства в части соблюдения:

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечения соблюдения гражданами (в том числе работниками) социальной дистанции, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

2) соблюдения требований по приостановлению работ ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов1;

3) соблюдения требований по приостановлению работы объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с такими услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), зоотовары, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении 2 к постановлению № 108-ПГ, а также за исключением продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки1;

4) соблюдения требований по приостановлению работы салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также услуг, оказываемых на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности1;

5) запрета на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг в торгово-развлекательных центрах;

6) запрета на посещение гражданами торгово-развлекательных центров, аттракционах для участия в досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятиях с очным присутствием граждан, а также с целью оказания соответствующих услуг в торгово-развлекательных центрах;

7) запрета на посещение гражданами ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

8) запрета на предоставления услуг бань и душевых;

9) запрета приема от физических лиц лома и отходов цветных металлов;

10) запрета на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

11) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими деятельность на территории Московской области, содействия работникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 (четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской Федерации с 6 марта 2020 года;

12) запрета работодателям, осуществляющим деятельность на территории Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ ;

13) обязанности работодателей при поступлении запроса незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

14) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного оплачиваемого отпуска;

15) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную работу;

16) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

17) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее -требования по принятию решений):

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной готовности, утвержденных постановлением (письмом) Главного государственного санитарного врача по Московской области от 04.04.2020 № 2978-р;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско -правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско -правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы;

18) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), потребителей, соответствующих локальных нормативных актов, подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их размещения в общедоступных места и на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии).

За исключением1:

столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций;

организаций, осуществляющих деятельность по производству, выпуску, распространению периодических печатных изданий на территории Московской области, в том числе организаций, оказывающих экспедиционные и (или) логистические услуги в сфере производства, выпуска, распространения периодических печатных изданий на территории Московской области.

3. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

1) должностные лица, осуществляющие региональный государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, аттракционов:

начальник управления - главный государственный инженер-инспектор Московской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники;

заместитель начальника управления - заместитель главного государственного инженера-инспектора Московской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники;

заведующие отделами (начальники отделов) в управлении и их заместители - главные государственные инженеры-инспекторы районов (городов) Московской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники;

консультанты, являющиеся главными государственными инженерами-инспекторами районов (городов) Московской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, либо заместителями главных государственных инженеров-инспекторов районов (городов) Московской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники;

главные специалисты, являющиеся главными государственными инженерами-инспекторами районов (городов) Московской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники либо заместителями главных государственных инженеров-инспекторов районов (городов) Московской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники;

старшие инспекторы, являющиеся заместителями главных

государственных инженеров-инспекторов районов (городов) Московской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники;

2) должностные лица, осуществляющие федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания:

начальник управления, являющийся по должности государственным инспектором в области охраны окружающей среды;

заместитель начальника управления, являющийся по должности государственным инспектором в области охраны окружающей среды;

заведующие отделом и их заместители, являющиеся по должности государственными инспекторами в области охраны окружающей среды;

консультанты, главные специалисты, являющиеся по должности государственными инспекторами в области охраны окружающей среды;

работники, занимающие должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Московской области, государственным должностям Московской области, являющиеся по должности государственными инспекторами в области охраны окружающей среды.

3) должностные лица, осуществляющие государственный надзор в области обращения с животными:

руководитель;

уполномоченные руководителем:

первые заместители руководителя;

заместители руководителя;

начальники управлений и их заместители;

заведующие отделами (начальники отделов) и их заместители;

заведующие отделами (начальники отделов) в управлениях и их заместители;

консультанты отделов;

главные специалисты отделов;

ведущие специалисты отделов

Проверке подлежат граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, организации, осуществляющие деятельности на территории Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Министерства в части соблюдения:

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечения соблюдения гражданами (в том числе работниками) социальной дистанции, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

2) соблюдения требований по приостановлению работ ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов1;

3) соблюдения требований по приостановлению работы объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с такими услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), зоотовары, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении 2 к постановлению № 108-ПГ, а также за исключением продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки1;

4) соблюдения требований по приостановлению работы салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также услуг, оказываемых на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности1;

5) запрета на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг в торгово-развлекательных центрах;

6) запрета на посещение гражданами торгово-развлекательных центров, аттракционах для участия в досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятиях с очным присутствием граждан, а также с целью оказания соответствующих услуг в торгово-развлекательных центрах;

7) запрета на посещение гражданами ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

8) запрета на предоставления услуг бань и душевых;

9) запрета приема от физических лиц лома и отходов цветных металлов;

10) запрета на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

11) запрета на посещение гражданами аттракционов;

12) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими деятельность на территории Московской области, содействия работникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 (четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской Федерации с 6 марта 2020 года;

13) запрета работодателям, осуществляющим деятельность на территории Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ;

14) обязанности работодателей при поступлении запроса незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

15) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного оплачиваемого отпуска;

16) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную работу;

17) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

18) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее -требования по принятию решений):

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной готовности, утвержденных постановлением (письмом) Главного государственного санитарного врача по Московской области от 04.04.2020 № 2978-р;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско -правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско -правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы;

19) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), потребителей, соответствующих локальных нормативных актов,

подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их размещения в общедоступных места и на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии).

За исключением1:

столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций;

организаций, осуществляющих деятельность по производству, выпуску, распространению периодических печатных изданий на территории Московской области, в том числе организаций, оказывающих экспедиционные и (или) логистические услуги в сфере производства, выпуска, распространения периодических печатных изданий на территории Московской области.

4. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

1) руководитель;

2) уполномоченные руководителем:

первые заместители руководителя;

заместители руководителя;

начальники управлений и их заместители;

заведующие отделами (начальники отделов) и их заместители;

заведующие отделами (начальники отделов) в управлениях и их заместители;

консультанты отделов;

главные специалисты отделов;

ведущие специалисты отделов

Проверке подлежат граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, организации, осуществляющие деятельности на территории Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Министерства в части соблюдения:

1) гражданами дистанции до других граждан не менее 1 метра (социальная дистанция), в общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечения соблюдения гражданами (в том числе работниками) социальной дистанции, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях и территориях вокзалов, автовокзалов, автостанций, остановочных пунктов;

3) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими деятельность на территории Московской области, содействия работникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 (четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской Федерации с 6 марта 2020 года;

4) запрета работодателям, осуществляющим деятельность на территории Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ;

5) обязанности работодателей при поступлении запроса незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

6) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного оплачиваемого отпуска;

7) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную работу;

8) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

9) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее - требования по принятию решений):

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной готовности, утвержденных постановлением (письмом) Главного государственного санитарного врача по Московской области от 04.04.2020 № 2978-р;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско -правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско -правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско -правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы;

10) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), потребителей, соответствующих локальных нормативных актов, подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их размещения в общедоступных места и на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии).

5. Министерство экологии и природопользования Московской области

1) главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды Московской области, его заместители;

2) старшие государственные инспекторы в области охраны окружающей среды Московской области;

3) государственные инспекторы в области охраны окружающей среды Московской области

Проверке подлежат граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, организации, осуществляющие деятельности на территории Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Министерства в части соблюдения:

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечения соблюдения гражданами (в том числе работниками) социальной дистанции, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

2) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими деятельность на территории Московской области, содействия работникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 (четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской Федерации с 6 марта 2020 года;

3) запрета работодателям, осуществляющим деятельность на территории Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ;

4) обязанности работодателей при поступлении запроса незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

5) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного оплачиваемого отпуска;

6) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную работу;

7) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

8) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее -требования по принятию решений):

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной готовности, утвержденных постановлением (письмом) Главного государственного санитарного врача по Московской области от 04.04.2020 № 2978-р;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы;

9) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), потребителей, соответствующих локальных нормативных актов, подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их размещения в общедоступных места и на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии).

6. Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

1) руководитель;

2) уполномоченные руководителем:

первый заместитель руководителя;

заместители руководителя;

начальники управлений и их заместители;

начальники управлений - заведующие отделами и их заместители;

заведующие отделами в управлениях и их заместители;

консультанты отделов.

Проверке подлежат граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, организации, осуществляющие деятельности на территории Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Министерства в части соблюдения:

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечения соблюдения гражданами (в том числе работниками) социальной дистанции, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

2) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими деятельность на территории Московской области, содействия работникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 (четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской Федерации с 6 марта 2020 года;

3) запрета работодателям, осуществляющим деятельность на территории Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ;

4) обязанности работодателей при поступлении запроса незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

5) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного оплачиваемого отпуска;

6) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную работу;

7) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

8) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее -требования по принятию решений):

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной готовности, утвержденных постановлением (письмом) Главного государственного санитарного врача по Московской области от 04.04.2020 № 2978-р;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско -правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско -правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы;

9) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), потребителей, соответствующих локальных нормативных актов, подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их размещения в общедоступных места и на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии).

7. Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

1) руководитель;

2) уполномоченные руководителем:

первые заместители руководителя;

заместители руководителя;

начальники управлений и их заместители;

заведующие отделами (начальники отделов) в управлениях и их заместители.

Проверке подлежат граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, организации, осуществляющие деятельности на территории Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Министерства в части соблюдения:

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечения соблюдения гражданами (в том числе работниками) социальной дистанции, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

2) организациями, предоставляющими услуги связи, обеспечения неприменения в период с 26 марта 2020 года по 1 мая 2020 года мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции, обязательств по оплате за услуги связи, а также обеспечения продолжения предоставления соответствующих услуг и не осуществления принудительного взыскания задолженности в указанный период;

3) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими деятельность на территории Московской области, содействия работникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 (четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской Федерации с 6 марта 2020 года;

4) запрета работодателям, осуществляющим деятельность на территории Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ;

5) обязанности работодателей при поступлении запроса незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

6) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного оплачиваемого отпуска;

7) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную работу;

8) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

9) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее -требования по принятию решений):

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной готовности, утвержденных постановлением (письмом) Главного государственного санитарного врача по Московской области от 04.04.2020 № 2978-р;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско -правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско -правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско -правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы;

10) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), потребителей, соответствующих локальных нормативных актов, подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их размещения в общедоступных места и на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии);

11) соблюдения требования о приостановлении предоставления государственных и иных услуг в зданиях и помещениях, занимаемых органами исполнительной власти Московской области, государственными органами Московской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области (в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области, расположенных на территории Московской области), за исключением очного приема граждан по предварительной записи и только в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения;

12) соблюдения требования о предоставлении государственных и иных услуг, предоставление которых возможно в электронном виде, исключительно в электронном виде.

8. Комитет лесного хозяйства Московской области

1) главный государственный лесной инспектор Московской области; заместитель главного государственного лесного инспектора Московской области;

2) старший государственный лесной инспектор Московской области;

3) заместитель старшего государственного лесного инспектора Московской области;

4) государственный лесной инспектор Московской области

Проверке подлежат граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, организации, осуществляющие деятельности на территории Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Комитета в части соблюдения:

1) гражданами массового посещения лесов;

2) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими деятельность на территории Московской области, содействия работникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 (четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской Федерации с 6 марта 2020 года;

3) запрета работодателям, осуществляющим деятельность на территории Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ;

4) обязанности работодателей при поступлении запроса незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

5) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного оплачиваемого отпуска;

6) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную работу;

7) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

8) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее - требования по принятию решений):

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной готовности, утвержденных постановлением (письмом) Главного государственного санитарного врача по Московской области от 04.04.2020 № 2978-р;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско -правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско -правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско -правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы;

9) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), потребителей, соответствующих локальных нормативных актов, подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их размещения в общедоступных места и на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии).

9. Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области

1) главный государственный административно-технический инспектор Московской области (его заместители);

2) заместитель главного государственного административно-технического инспектора Московской области, заместитель главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды Московской области;

3) старшие государственные административно-технические инспекторы Московской области, старшие государственные инспекторы в области охраны окружающей среды Московской области

Проверке подлежат граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, организации, осуществляющие деятельности на территории Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Главного управления в части соблюдения:

1) гражданами дистанции до других граждан не менее 1 метра (социальная дистанция) в общественных местах, за исключением общественного транспорта и случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечения соблюдения гражданами (в том числе работниками) социальной дистанции, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

3) запрета на проведение на территории Московской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, в иных местах массового посещения граждан, за исключением проведения указанных мероприятий в торговоразвлекательных центрах, на аттракционах;

4) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими деятельность на территории Московской области, содействия работникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 (четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской Федерации с 6 марта 2020 года;

5) запрета работодателям, осуществляющим деятельность на территории Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ;

6) обязанности работодателей при поступлении запроса незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

7) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного оплачиваемого отпуска;

8) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную работу;

9) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

10) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее -требования по принятию решений):

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной готовности, утвержденных постановлением (письмом) Главного государственного санитарного врача по Московской области от 04.04.2020 № 2978-р;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско -правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско -правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы;

11) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), потребителей, соответствующих локальных нормативных актов, подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их размещения в общедоступных места и на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии).

10. Главное управление Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской области"

1) руководитель в ранге министра - главный государственный жилищный инспектор Московской области;

2) первый заместитель руководителя в ранге министра - заместители главного государственного жилищного инспектора Московской области;

3) заместители руководителя в ранге министра - заместители главного государственного жилищного инспектора Московской области;

4) начальники управлений, их заместители, заведующие отделами (начальники отделов), их заместители, консультанты отделов - старшие государственные жилищные инспекторы Московской области;

5) главные специалисты - государственные жилищные инспекторы Московской области

Проверке подлежат граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, организации, осуществляющие деятельности на территории Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Главного управления в части соблюдения:

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечения соблюдения гражданами (в том числе работниками) социальной дистанции, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

2) организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, и организациями, поставляющими ресурсы (природный газ, тепловая и электрическая энергия), необходимые для предоставления коммунальных услуг, обеспечения неприменения в период с 26 марта 2020 года по 1 мая 2020 года мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции, обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги, а также обеспечения продолжения предоставления соответствующих услуг и не осуществления принудительного взыскания задолженности в указанный период;

3) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими деятельность на территории Московской области, содействия работникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 (четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской Федерации с 6 марта 2020 года;

4) запрета работодателям, осуществляющим деятельность на территории Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ;

5) обязанности работодателей при поступлении запроса незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

6) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного оплачиваемого отпуска;

7) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную работу;

8) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

9) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее -требования по принятию решений):

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной готовности, утвержденных постановлением (письмом) Главного государственного санитарного врача по Московской области от 04.04.2020 № 2978-р;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско -правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско -правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы;

10) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), потребителей, соответствующих локальных нормативных актов, подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их размещения в общедоступных места и на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии).

11. Главное управление гражданской защиты Московской области

1) руководитель Главного управления в ранге министра;

2) уполномоченные руководителем Главного управления в ранге министра: первый заместитель руководителя Главного управления в ранге министра; заместитель руководителя Главного управления в ранге министра;

начальники отделов и их заместители;

начальники секторов и их заместители;

главные инспекторы.

Проверке подлежат граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, организации, осуществляющие деятельности на территории Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Главного управления в части соблюдения:

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечения соблюдения гражданами (в том числе работниками) социальной дистанции, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

2) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими деятельность на территории Московской области, содействия работникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 (четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской Федерации с 6 марта 2020 года;

3) запрета работодателям, осуществляющим деятельность на территории Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ;

4) обязанности работодателей при поступлении запроса незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

5) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного оплачиваемого отпуска;

6) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную работу;

7) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

8) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее -требования по принятию решений):

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной готовности, утвержденных постановлением (письмом) Главного государственного санитарного врача по Московской области от 04.04.2020 № 2978-р;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы;

9) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), потребителей, соответствующих локальных нормативных актов, подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их размещения в общедоступных места и на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии).

12. Главное управление государственного строительного надзора Московской области

1) начальник главного управления государственного строительного надзора Московской области - главный государственный строительный инспектор Московской области (далее - руководитель);

2) уполномоченные руководителем:

первые заместители руководителя;

заместители руководителя;

начальники управлений и их заместители;

начальники отделов и их заместители;

начальники отделов в управлениях и их заместители;

консультанты отделов;

главные специалисты отделов;

главные инспектора отделов

Проверке подлежат граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, организации, осуществляющие деятельности на территории Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Главного управления в части соблюдения:

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечения соблюдения гражданами (в том числе работниками) социальной дистанции, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

2) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими деятельность на территории Московской области, содействия работникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 (четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской Федерации с 6 марта 2020 года;

3) запрета работодателям, осуществляющим деятельность на территории Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ;

4) обязанности работодателей при поступлении запроса незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

5) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного оплачиваемого отпуска;

6) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную работу;

7) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

8) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее -требования по принятию решений):

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной готовности, утвержденных постановлением (письмом) Главного государственного санитарного врача по Московской области от 04.04.2020 № 2978-р;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско -правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско -правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы;

9) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), потребителей, соответствующих локальных нормативных актов, подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их размещения в общедоступных места и на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии).

13. Государственное казенное учреждение Московской области "Московская областная противопожарно-спасательная служба"

1) начальник;

2) уполномоченные начальником:

первый заместитель начальника;

заместители начальника;

начальники управлений и их заместители;

начальники территориальных управлений силами и средствами и их заместители;

начальники отделов и их заместители;

главные эксперты;

старшие эксперты.

Проверке подлежат граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, организации, осуществляющие деятельности на территории Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Учреждения в части соблюдения:

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечения соблюдения гражданами (в том числе работниками) социальной дистанции, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

2) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими деятельность на территории Московской области, содействия работникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 (четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской Федерации с 6 марта 2020 года;

3) запрета работодателям, осуществляющим деятельность на территории Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ;

4) обязанности работодателей при поступлении запроса незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

5) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного оплачиваемого отпуска;

6) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную работу;

7) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

8) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее -требования по принятию решений):

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной готовности, утвержденных постановлением (письмом) Главного государственного санитарного врача по Московской области от 04.04.2020 № 2978-р;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско -правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско -правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы;

9) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), потребителей, соответствующих локальных нормативных актов, подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их размещения в общедоступных места и на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии).

14. Государственное казенное учреждение Московской области "Административно-пассажирская инспекция"

1) директор;

2) уполномоченные директором: заместители директора;

начальники управлений;

заместители начальников управлений;

заведующие отделами (начальники отделов);

заместители заведующих отделами (начальников отделов);

консультанты;

старшие инспекторы;

инспекторы

Проверке подлежат граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, организации, осуществляющие деятельности на территории Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Учреждения в части соблюдения:

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечения соблюдения гражданами (в том числе работниками) социальной дистанции, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях и территориях вокзалов, автовокзалов, автостанций, остановочных пунктов;

2) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими деятельность на территории Московской области, содействия работникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 (четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской Федерации с 6 марта 2020 года;

3) запрета работодателям, осуществляющим деятельность на территории Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ;

4) обязанности работодателей при поступлении запроса незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

5) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии постановлением № 108-ПГ, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного оплачиваемого отпуска;

6) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную работу;

7) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

8) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее -требования по принятию решений):

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной готовности, утвержденных постановлением (письмом) Главного государственного санитарного врача по Московской области от 04.04.2020 № 2978-р;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско -правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы;

9) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), потребителей, соответствующих локальных нормативных актов, подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их размещения в общедоступных места и на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии).

15. Государственного казенного учреждения Московской области "Мособллес"

1) директор;

2) уполномоченные директором:

заместители директора;

начальники управлений;

заместители начальников управлений;

заведующие отделами (начальники отделов);

заместители заведующих отделами (начальников отделов);

консультанты;

старшие инспекторы;

инспекторы

Проверке подлежат граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, организации, осуществляющие деятельности на территории Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Учреждения в части соблюдения:

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечения соблюдения гражданами (в том числе работниками) социальной дистанции, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

2) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими деятельность на территории Московской области, содействия работникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 (четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской Федерации с 6 марта 2020 года;

3) запрета работодателям, осуществляющим деятельность на территории Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ;

4) обязанности работодателей при поступлении запроса незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

5) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного оплачиваемого отпуска;

6) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную работу;

7) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

8) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее -требования по принятию решений):

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной готовности, утвержденных постановлением (письмом) Главного государственного санитарного врача по Московской области от 04.04.2020 № 2978-р;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско -правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы;

9) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), потребителей, соответствующих локальных нормативных актов, подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их размещения в общедоступных места и на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии).

16. Государственное казенное учреждение Московской области "Московская областная противопожарно-спасательная служба"

1) директор;

2) уполномоченные директором:

заместители директора;

начальники управлений;

заместители начальников управлений;

заведующие отделами (начальники отделов);

заместители заведующих отделами (начальников отделов);

консультанты;

старшие инспекторы;

инспекторы

Проверке подлежат граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, организации, осуществляющие деятельности на территории Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Учреждения в части соблюдения:

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечения соблюдения гражданами (в том числе работниками) социальной дистанции, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

2) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими деятельность на территории Московской области, содействия работникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 (четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской Федерации с 6 марта 2020 года;

3) запрета работодателям, осуществляющим деятельность на территории Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ;

4) обязанности работодателей при поступлении запроса незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

5) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного оплачиваемого отпуска;

6) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную работу;

7) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

8) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее -требования по принятию решений):

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной готовности, утвержденных постановлением (письмом) Главного государственного санитарного врача по Московской области от 04.04.2020 № 2978-р;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско -правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско -правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы;

9) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), потребителей, соответствующим локальных нормативных актов, подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем из размещения в общедоступных местах и на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии).