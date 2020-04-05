О чем Елизавета II расскажет британцам в своем послании

В своем пятом специальном телевизионном послании стране за 68 лет пребывания на престоле королева также поблагодарит медицинских работников, которые находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом и выразит сочувствие семьям британцев, которые познали боль утраты от потери родственников, умерших во время пандемии COVID-19.

"Я надеюсь, что в ближайшие годы каждый сможет гордиться тем, как они отреагировали на этот вызов. И те, кто придет за нами, скажут, что британцы этого поколения были такими же сильными, как и все остальные поколения, - говорится в обращении 93-летнией королева. - Признаки спокойной добродушной решимости и чувства товарищества по-прежнему характеризуют эту страну".

Королева пояснила, что говорит с британцами во время, которое "становится все более сложным". По ее словам, это время разрушения в жизни страны, которое "принесло горе некоторым, финансовые трудности для многих и огромные изменения в повседневной жизни всех нас".

Послание было записано в Виндзорском замке, где королева навестила своего мужа 98-летнего принца Филиппа. Чтобы минимизировать риск заражения для самой королевы, ее снимали на камеру в большой комнате, чтобы обеспечить безопасное расстояние между ней и оператором. Он был одет в средства индивидуальной защиты и являлся единственным присутствующим в помещении человеком. Помощники королевы и члены съемочной группы находились в соседней комнате.

Королева обычно обращается к нации только со своим ежегодным телевизионным послание на Рождество, и это специальное телеобращение будет лишь пятым, который она сделала за время своего правления.

Последнее было произнесено в 2012 году после празднования ее 60-летия. Это произошло спустя десятилетие после предыдущего обращения, которая последовало вслед за смертью ее матери в 2002 году, когда она поблагодарила британцев за их соболезнования.

Она также выступила с речью в начале войны в Персидском заливе в 1991 году и после смерти своей невестки принцессы Дианы в автокатастрофе в Париже в 1997 году на фоне национального излияния горя и критики со стороны общественности нейтральной реакции королевской семьи.

В субботу британское правительство заявило, что число погибших среди тех, кто получил положительный результат на вирус, увеличилось на 708 за 24 часа и тем самым возросло до 4313, причем среди погибших есть пятилетний ребенок, а также по меньшей мере 40 человек, у которых ранее не было обнаружено симптомов заболевания.

Чиновники здравоохранения предупреждают, что высокая смертность будет наблюдаться в Альбионе, по меньшей мере, еще одну или две недели, даже если граждане страны будут соблюдать строгие меры изоляции.

Как и многие европейские страны, Британия находится в состоянии практически полной блокировки: пабы, рестораны и почти все магазины закрыты, а социальные мероприятия отменены и запрещены.

Британцам сказали оставаться дома, если только это не является абсолютно необходимым, чтобы попытаться остановить распространение эпидемии. Премьер-министр Борис Джонсон, который все еще находится в самоизоляции, и ряд старших министров были среди тех, у кого оказался положительный результат на вирус.

Ранее на этой неделе 71-летний сын Елизаветы II и наследник престола принц Чарльз сам вышел из самоизоляции через семь дней после положительного теста на коронавирус.