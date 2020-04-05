Постановление губернатора Пензенской области от 4 апреля 2020 года № 51 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

В связи с угрозой распространения в Пензенской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. абзац третий подпункта 3.12.3 пункта 3 дополнить словами ", а также работников организаций, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области от 03.04.2020 № 201-пП "О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Пензенской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

1.2. пункт 28 приложения № 1 "Перечень непродовольственных товаров первой необходимости" изложить в следующей редакции:

"28. Табачная продукция.".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев







