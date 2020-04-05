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05.04.2020 14:08
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Москве салоны красоты и сауны продолжат работу при наличии медлицензии

Текст: Ирина Огилько

Солярии, бани, салоны красоты, сауны, косметические центры и массажные кабинеты в Москве смогут работать в период изоляции. Для этого им нужно иметь лицензии на занятия медицинской деятельностью или возможность дистанционно оказывать свои услуги. Такое исключение сделал мэр столицы Сергей Собянин в указе от 4 апреля 2020 года №39 УМ, где прописаны правила работы столичных учреждений на период самоизоляции.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Согласно пункту 3.2.3, "работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также услуг, оказываемых на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности".

Работать также могут салоны оптики и магазины медоборудования.

Напомним, что власти Москвы ограничили работу городского бизнеса с субботы, 28 марта, после того как президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 по 5 апреля. С тех пор приостановлена работа кафе, ресторанов и других заведений общепита - им разрешено готовить еду только навынос или под доставку. Временно закрыты магазины, кроме продуктовых и продающих товары первой необходимости, аптек, зоомагазинов и салонов сотовой связи. В минувший четверг, Путин продлил "нерабочие" дни в стране продлены до конца апреля. До этого же времени продлил срок действия ограничений и мэр столицы Сергей Собянин.

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