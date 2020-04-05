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05.04.2020 06:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье на автора фейка о коронавирусе заведут уголовное дело

Текст: Юлия Гарднер

Жителя приморского города Уссурийска, распространившего видеоролик с ложной информацией о заболевших коронавирусной инфекцией, привлекут к уголовной ответственности.

Напомним, 28-летний мужчина записал видео, где рассказал о якобы зараженных COVID-19 сотрудниках местного предприятия. Позднее он извинился и сказал, что не ожидал такого общественного резонанса.

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На него составили административный протокол по части 10 статьи 13.15 КоАП РФ.

"В связи с тем, что в действиях молодого человека усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния, материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения", - сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано семь случаев заражения COVID-19, двое выздоровели, один умер. В России - 4731 заболевший, 333 вылечились, 43 скончались.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Распространение коронавируса COVID-19

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