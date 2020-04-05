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05.04.2020 14:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге третий человек умер от коронавируса

Текст: Вера Черенева

В Петербурге от коронавирусной инфекции скончался третий человек. Об этом сообщает оперативный штаб по противодействию распространения COVID-19 в Петербурге.

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Сейчас в городе подтвержден 191 случай заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 32 человека.

8791 человек в Петербурге сейчас находится на карантине, в обсерваторе, обустроенном в пансионате "Заря", сейчас 39 человек.

Лечение больных COVID-19 осуществляется в инфекционной больнице имени Боткина. Тем не менее, в ряд лечебных учреждений была занесена инфекция. В частности, накануне стало известно, что 11 пациентов и 5 медработников заразились коронавирусной инфекцией в Александровской больнице. Нулевым пациентом стал мужчина, поступивший сюда с инфарктом. Случаи заноса коронавируса выявлены также в Введенской больнице, в больнице Святого Георгия. В роддоме номер 16 COVID-19 подтвердился у беременной женщины.

Все эти учреждения сейчас остановили прием новых пациентов.

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