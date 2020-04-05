В Крыму оштрафуют 87 нарушителей режима самоизоляции

В Крыму привлекли к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции 87 человек. Об этом сообщил на заседании оперативного штаба по ситуации с COVID-19 министр внутренних дел по РК Павел Каранда.

- По новой статье административного кодекса 20.6.1 за вчерашний день составлено 87 протоколов. В основном это Ялта, Алушта и Евпатория, - рассказал Павел Каранда. - Протокол составляется не сразу, мы предупреждаем, разъясняем. Если человек понимает и уходит домой, не продолжает прогулку, то мы к административной ответственности его не привлекаем. 87 протоколов составлены на тех людей, что не послушали рекомендации полиции вернуться домой.

Помимо этого, было сделано 347 предписаний пожилым людям в возрасте 65+, которые гуляли на улице. С ними провели беседы и отправили домой.

Напомним, санкции новой статьи КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) предусматривают для физлиц - нарушителей режима самоизоляции штраф от одной до 30 тысяч рублей.

Павел Каранда также сообщил, что нарушили режим карантина семь человек - все они привлечены к административной ответственности. Четверо из них направлены в обсерваторы.

Напомним, с 3 по 6 апреля в РК действует режим всеобщей самоизоляции. В воскресенье вечером оперативный штаб по противодействию коронавирусу примет решение о режиме работы предприятий различных отраслей с учетом складывающей эпидемиологической ситуации.