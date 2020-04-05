Новости

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной 22:54
ВОЗ: более 5 тысяч человек умерли от коронавируса за последние сутки 22:33
Вылеченная от COVID-19 крымчанка рассказала историю болезни своей семьи 22:22
Игроки "Динамо" согласились снизить свою зарплату на 40 процентов 22:16
В Нижегородской области умерли две женщины с коронавирусом 22:04
Трое священников заразились коронавирусом в Москве 21:47
Миллионы индийцев зажгли огни в знак единства в борьбе с коронавирусом 21:13
В Крыму поместят в обсерватор не имеющих условий для карантина 21:09
Россиянин скончался от коронавируса в Таиланде 20:55
В Эквадоре родственникам жертв коронавируса выдают картонные гробы 20:43
В Крыму расширен список работающих предприятий 20:42
Режиссер "Хищных птиц" объяснила, почему фильм провалился в прокате 20:29
В Крыму режим самоизоляции продлен до 30 апреля 20:20
Смолов согласовал с "Сельтой" свой вылет в Россию 20:14
Глава Роспотребнадзора назвала возраст больных коронавирусом 20:06
В ВОЗ назвали самый явный симптом коронавируса 20:00
В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу 19:56
В Беларуси не собирались организовывать бой Хабиба с Фергюсоном 19:54
В Ялте сгорело 2,5 гектара заповедного леса 19:53
В Ростовской области из-за коронавируса запретили охоту 19:52
Экологи покажут, как правильно сделать скворечник 19:51
Их еще можно купить новыми: "Копейки", "Жигули" и "Волги" без пробега 19:49
В Грузии посетителей рынка обязали отдавать наличные на дезинфекцию 19:36
ВФЛА опубликовала антидопинговые критерии отбора в сборную России 19:32
На Среднем Урале дали послабления бизнесу 19:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
05.04.2020 22:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вылеченная от COVID-19 крымчанка рассказала историю болезни своей семьи

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Из Ялтинской городской инфекционной больницы в воскресение выписаны три члена семьи из Фороса, которые заразились коронавирусом во время круиза в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом на своей странице в Facebook заявил мэр Ялты Иван Имгрунт, опубликовав видеорассказ выздоровевшей крымчанки.

Фото: Илья Изотов/ РГ
В Крыму режим самоизоляции продлен до 30 апреля

Мать и двое ее сыновей выписались без главы семейства, у которого есть попутное заболевание - сахарный диабет, из-за чего коронавирус он переносит в более серьезной форме и пока остается на лечении в стационаре.

- Семья из четырех человек, проживающая в Форосе, вернулась из поездки в ОАЭ 16 марта, и, проявив гражданскую сознательность, самоизолировались, - рассказал историю пациентов ялтинских врачей Иван Имгрунт. - Но спустя пару дней у отца поднялась температура и начался кашель. Скорая немедленно доставила его в инфекционное отделение, а остальные члены семьи продолжили карантин, избегая общения с окружающими.

19 марта взяли анализы у матери и двух детей, а 21 марта они были госпитализированы, хотя болезнь протекала бессимптомно. В их квартире и на прилегающей территории была проведена дезинфекция. У всех членов семьи в результате был выявлен коронавирус, хотя изначально отцу ставили диагноз "вирусная пневмония".

- Врачи до подтверждения диагноза "коронавирус" очень грамотно и профессионально оказывали нам помощь, - рассказала выписанная пациентка. - Они упреждающе капали антибиотики. Они внимательно и чутко относились к нам, и это стало важным фактором для выздоровления.

Фото: Пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте
В Крыму оштрафовали оригинально изолировавшегося пермяка

Напомним, сегодняшним указом глава Крыма Сергей Аксенов предусмотрел помещение в обсерваторы тех вернушихся из-за границы жителей полуострова, которые в домашних условиях не могут обеспечить самоизоляцию. В РК сейчас 2974 человека, прибывшие из зарубежных стран, под медицинским наблюдением. В стационарах 66, изолированы в обсерваторы - 22. По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 20 носителей Covid-19. Два человека из них выписаны в пятницу.

Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым COVID-19. Мы справимся! Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кремль призвал готовиться к мировому экономическому кризису
Собянин объяснил принятие жестких мер в Москве из-за коронавируса
СК опубликовал видео с места расстрела пяти человек под Рязанью
В Госдуме изучат публикации западных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ
Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул
Как обезопасить детей в интернете во время карантина
Как не только уйти "на удаленку", но и вернуться обратно