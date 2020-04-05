Вылеченная от COVID-19 крымчанка рассказала историю болезни своей семьи

Из Ялтинской городской инфекционной больницы в воскресение выписаны три члена семьи из Фороса, которые заразились коронавирусом во время круиза в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом на своей странице в Facebook заявил мэр Ялты Иван Имгрунт, опубликовав видеорассказ выздоровевшей крымчанки.

Мать и двое ее сыновей выписались без главы семейства, у которого есть попутное заболевание - сахарный диабет, из-за чего коронавирус он переносит в более серьезной форме и пока остается на лечении в стационаре.

- Семья из четырех человек, проживающая в Форосе, вернулась из поездки в ОАЭ 16 марта, и, проявив гражданскую сознательность, самоизолировались, - рассказал историю пациентов ялтинских врачей Иван Имгрунт. - Но спустя пару дней у отца поднялась температура и начался кашель. Скорая немедленно доставила его в инфекционное отделение, а остальные члены семьи продолжили карантин, избегая общения с окружающими.

19 марта взяли анализы у матери и двух детей, а 21 марта они были госпитализированы, хотя болезнь протекала бессимптомно. В их квартире и на прилегающей территории была проведена дезинфекция. У всех членов семьи в результате был выявлен коронавирус, хотя изначально отцу ставили диагноз "вирусная пневмония".

- Врачи до подтверждения диагноза "коронавирус" очень грамотно и профессионально оказывали нам помощь, - рассказала выписанная пациентка. - Они упреждающе капали антибиотики. Они внимательно и чутко относились к нам, и это стало важным фактором для выздоровления.

Напомним, сегодняшним указом глава Крыма Сергей Аксенов предусмотрел помещение в обсерваторы тех вернушихся из-за границы жителей полуострова, которые в домашних условиях не могут обеспечить самоизоляцию. В РК сейчас 2974 человека, прибывшие из зарубежных стран, под медицинским наблюдением. В стационарах 66, изолированы в обсерваторы - 22. По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 20 носителей Covid-19. Два человека из них выписаны в пятницу.