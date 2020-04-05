В Крыму поместят в обсерватор не имеющих условий для карантина

Граждане, прибывшие в Крым из-за рубежа и не имеющие условий для самоизоляции по месту жительства, будут направляться в обсерватор. Об этом говорится в указе главы РК Сергея Аксенова, опубликованном на сайте крымского правительства.

"Гражданам, вернувшимся в РФ и прибывшим на территорию Республики Крым обеспечить самоизоляцию по месту жительства (пребывания) на срок 14 дней со дня возвращения", - говорится в документе.

При отсутствии условий для самоизоляции по месту жительства (пребывания) данные граждане подлежат медицинскому наблюдению в условиях обсерватора.

Как сообщалось ранее, Сергей Аксенов внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности, которым продлил действие режима самоизоляции до 30 апреля 2020 года. Одновременно расширен список работающих предприятий.

В Республике Крым сегодня 2974 человека, прибывшие из зарубежных стран, находятся под медицинским наблюдением, из них 2886 человек под динамическим на дому. В стационарах 66 человек, изолированы в обсерваторы 22. По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 20 положительных на Covid-19.