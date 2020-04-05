Распоряжение губернатора Рязанской области от 5 апреля 2020 г. № 110-рг

Внести в распоряжение Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг (в редакции распоряжений Губернатора Рязанской области от 18.03.2020 № 77-рг, от 20.03.2020 № 81-рг, от 23.03.2020 № 89-рг, от 27.03.2020 № 97-рг, от 27.03.2020 № 99-рг, от 28.03.2020 № 100-рг, от 30.03.2020 № 101-рг, от 31.03.2020 № 105-рг, от 02.04.2020 № 107-рг, от 04.04.2020 № 109-рг) следующие изменения:
1) преамбулу дополнить словами ", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Обязать граждан, прибывших на территорию Рязанской области с территории иных субъектов Российской Федерации:
сообщать о своем прибытии на территорию Рязанской области по горячим линиям администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области по месту пребывания или жительства, указанным в перечне в приложении № 3 к настоящему распоряжению;
обеспечить начиная с 5 апреля 2020 г. самоизоляцию (за исключением граждан, прибывших в служебную командировку) по месту пребывания или жительства на срок 14 дней, со дня прибытия в место назначения на территории Рязанской области.";
3) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
"8.1. Работодателям организаций, указанных в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и в пункте 1 распоряжения Правительства Рязанской области от 05.04.2020 № 130-р, обеспечить выполнение следующих ограничений:
определить минимальную численность сотрудников, обеспечивающих функционирование этих организаций;
обеспечить нахождение сотрудников на рабочих местах с максимально возможным социальным дистанцированием, но не менее 2 метров;
обеспечить максимально возможный перевод сотрудников на дистанционный (удаленный) режим работы;
разработать и выполнять график начала/окончания рабочего дня и перерывов в работе для разных групп работников организации с целью недопущения скопления людей на входах/выходах организации и производственных помещений;
ограничить посещение организаций лицами, не работающими в данной организации, обеспечив фиксирование таких контактов ответственными должностными лицами организации;
организовать доставку работников на работу и с работы преимущественно на личном транспорте работников и (или) специально предназначенном для этого транспорте организации (собственном или арендованном), а также проведение дезинфекции данных транспортных средств.";
4) в пункте 29 слова "не менее 1,5 метров" заменить словами "не менее 2 метров";
5) пункт 42 изложить в следующей редакции:
"42. С 5 по 30 апреля осуществлять исключительно по предварительной записи:
стоматологические услуги;
услуги по страхованию;
ремонт и мойку автотранспортных средств;
ремонт сельскохозяйственных машин;
ремонт, монтаж, обслуживание медицинского оборудования;
деятельность по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (в части реализации мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства);
деятельность по поддержке деятельности в сфере промышленности (в части реализации мер финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности).";
6) в приложении № 2:
пункт 28 изложить в следующей редакции:
"28. Комплектующие (запасные части) транспортных средств, а также материалы смазочные, шины, покрышки, камеры к транспортным средствам.
дополнить пунктом 29 следующего содержания:
"29. Товары для садоводства и огородничества (включая инвентарь, посадочный материал, средства защиты растений).".
Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией