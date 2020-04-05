Распоряжение губернатора Рязанской области от 5 апреля 2020 г. № 110-рг

Внести в распоряжение Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг (в редакции распоряжений Губернатора Рязанской области от 18.03.2020 № 77-рг, от 20.03.2020 № 81-рг, от 23.03.2020 № 89-рг, от 27.03.2020 № 97-рг, от 27.03.2020 № 99-рг, от 28.03.2020 № 100-рг, от 30.03.2020 № 101-рг, от 31.03.2020 № 105-рг, от 02.04.2020 № 107-рг, от 04.04.2020 № 109-рг) следующие изменения:

1) преамбулу дополнить словами ", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Обязать граждан, прибывших на территорию Рязанской области с территории иных субъектов Российской Федерации:

сообщать о своем прибытии на территорию Рязанской области по горячим линиям администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области по месту пребывания или жительства, указанным в перечне в приложении № 3 к настоящему распоряжению;

обеспечить начиная с 5 апреля 2020 г. самоизоляцию (за исключением граждан, прибывших в служебную командировку) по месту пребывания или жительства на срок 14 дней, со дня прибытия в место назначения на территории Рязанской области.";

3) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:

"8.1. Работодателям организаций, указанных в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и в пункте 1 распоряжения Правительства Рязанской области от 05.04.2020 № 130-р, обеспечить выполнение следующих ограничений:

определить минимальную численность сотрудников, обеспечивающих функционирование этих организаций;

обеспечить нахождение сотрудников на рабочих местах с максимально возможным социальным дистанцированием, но не менее 2 метров;

обеспечить максимально возможный перевод сотрудников на дистанционный (удаленный) режим работы;

разработать и выполнять график начала/окончания рабочего дня и перерывов в работе для разных групп работников организации с целью недопущения скопления людей на входах/выходах организации и производственных помещений;

ограничить посещение организаций лицами, не работающими в данной организации, обеспечив фиксирование таких контактов ответственными должностными лицами организации;

организовать доставку работников на работу и с работы преимущественно на личном транспорте работников и (или) специально предназначенном для этого транспорте организации (собственном или арендованном), а также проведение дезинфекции данных транспортных средств.";

4) в пункте 29 слова "не менее 1,5 метров" заменить словами "не менее 2 метров";

5) пункт 42 изложить в следующей редакции:

"42. С 5 по 30 апреля осуществлять исключительно по предварительной записи:

стоматологические услуги;

услуги по страхованию;

ремонт и мойку автотранспортных средств;

ремонт сельскохозяйственных машин;

ремонт, монтаж, обслуживание медицинского оборудования;

деятельность по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (в части реализации мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства);

деятельность по поддержке деятельности в сфере промышленности (в части реализации мер финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности).";

6) в приложении № 2:

пункт 28 изложить в следующей редакции:

"28. Комплектующие (запасные части) транспортных средств, а также материалы смазочные, шины, покрышки, камеры к транспортным средствам.

дополнить пунктом 29 следующего содержания:

"29. Товары для садоводства и огородничества (включая инвентарь, посадочный материал, средства защиты растений).".

Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов







