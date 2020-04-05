Указ губернатора города Севастополя от 3 апреля 2020 года № 25-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности"

Руководствуясь Законом города Севастополя от 29.09.2015 № 185-ЗС "О правовых актах города Севастополя", постановляю:

1. Внести изменения в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности", изложив его в новой редакции:

"О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 14.08.2014 № 62-ЗС "О защите населения и территории города Севастополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Севастополя от 16.06.2014 № 68 "Об утверждении Положения о Севастопольской городской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" в целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории города Севастополя постановляю:

1. Ввести с 22:00 17.03.2020 на территории города Севастополя режим повышенной готовности.

2. Запретить до 30.04.2020:

- проведение на территории города Севастополя спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий;

- курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах, в том числе доставку кальянов на дом;

- использование маломерных, прогулочных и иных судов для прогулок, любительской рыбной ловли и в иных личных целях.

3. Приостановить:

с 17.03.2020 по 30.04.2020 работу кружков и секций, а также проведение иных досуговых мероприятий в учреждениях социального обслуживания;

с 26.03.2020 по 30.04.2020 выезды организованных и неорганизованных групп детей из города Севастополя для участия в спортивных, культурно-массовых мероприятиях, олимпиадах;

с 26.03.2020 по 30.04.2020 прием от граждан подтверждающих документов и сведений, необходимых для предоставления мер социальной поддержки, предоставляемых гражданами самостоятельно, которые не могут быть запрошены в государственных органах, органах местного самоуправления в городе Севастополе, организациях, подведомственных указанным органам. При этом не прекращать предоставление ранее назначенных мер социальной поддержки в связи с приостановлением приема подтверждающих документов и обеспечить назначение новых мер социальной поддержки с даты возникновения права на них;

с 26.03.2020 по 30.04.2020 деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

с 26.03.2020 по 30.04.2020 деятельность бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта с массовым пребыванием людей;

с 28.03.2020 по 30.04.2020:

- работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов;

- работу салонов красоты, СПА-салонов, косметических, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина;

с 28.03.2020 по 01.06.2020 бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, гостиницах, гостевых домах, оздоровительных детских лагерях, в иных средствах размещения, за исключением случаев, связанных со служебными командировками или служебными поездками.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных средствах размещения, обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления; организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора;

с 31.03.2020 по 30.04.2020 оказание услуг по перевозке пассажиров на маломерных, прогулочных и иных судах, а также аренду таких судов в экскурсионных, личных и иных целях;

с 01.04.2020 по 30.04.2020 спуск с берега на воду всех видов плавучих средств;

с 02.04.2020 по 30.04.2020 оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

с 04.04.2020 по 01.06.2020 государственную регистрацию заключения и расторжения брака в органах ЗАГС города Севастополя, обеспечив изменение дат государственной регистрации заключения брака, которые были определены ранее, и назначение новых дат государственной регистрации заключения брака после 01.06.2020.

В исключительных случаях при невозможности изменения даты государственной регистрации заключения брака при наличии особых обстоятельств, установленных семейным законодательством, производить его государственную регистрацию лишь в присутствии лиц, вступающих в брак, и сотрудников органов ЗАГС города Севастополя.

31. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории города Севастополя, в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации:

перевести (при наличии такой возможности) работников на дистанционную форму работы;

- обеспечить (при наличии такой возможности) оптимальный режим рабочего (служебного) времени и времени отдыха работников, предусматривающий гибкий график прибытия/убытия на рабочее (служебное) место, позволяющий избежать скопления работников на рабочих местах.

32. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, приостановить в период действия на территории города Севастополя режима повышенной готовности применение мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг и не осуществлять принудительное взыскание задолженности в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в указанный период не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

33. Установить, что непрерывную деятельность в режиме обычного рабочего времени осуществляют:

1) организации, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы:

- деятельность которых связана с защитой здоровья населения и (или) предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе медицинские и аптечные организации, организации, оказывающие услуги (выполняющие работы) по заказам медицинских организаций города Севастополя, а также организации, деятельность которых связана с оказанием ветеринарных услуг;

- выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения, в том числе предприятия, выпускающие средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные средства, медицинские изделия, а также предприятия, выпускающие материалы, сырье и комплектующие изделия, необходимые для их производства;

- создающие условия для функционирования товаропроводящей сети, снабжающей население продовольственными товарами, товарами первой необходимости, указанными в Перечне товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров), утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, а также объекты, связанные с осуществлением интернет-торговли: пункты выдачи заказов интернет-магазинов, службы доставки заказов;

- являющиеся операторами связи, в том числе почтовой, сотовой (включая места продажи сим-карт и мобильных устройств), фиксированной, спутниковой, организации, обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных сетей, центры обработки данных, организации, предоставляющие услуги в сфере информационных технологий, массовых коммуникаций и средств массовой информации, включая организации, осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации;

- оказывающие телекоммуникационные услуги и обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных систем;

- производящие фасовочные и упаковочные материалы, в том числе соответствующие полиграфические комплексы;

сельскохозяйственной отрасли, в том числе организации, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции всех видов, а также организации, задействованные в весенне-полевых работах;

деятельность которых связана с обеспечением пожарной безопасности;

- оказывающие услуги страхования в части неотложных функций;

- предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

- дорожного хозяйства, в том числе осуществляющие деятельность по ремонту, строительству, эксплуатации дорог, мостов и тоннелей;

- осуществляющие деятельность в сфере обращения с отходами производства и потребления;

- осуществляющие деятельность в системе нефтепродуктообеспечения и газообеспечения;

- осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

предприятия общественного транспорта и предприятия, обеспечивающие функционирование транспортного комплекса;

- предприятия питания (столовые, буфеты, кафе и иные), осуществляющие организацию питания для работников организаций и находящиеся на территории данных организаций;

2) организации, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, осуществляющие деятельность в следующих сферах:

- социального обслуживания населения при осуществлении основной деятельности, связанной с предоставлением социальных услуг населению;

- добычи и поставки инертных материалов, строительных материалов, оказания услуг по строительному контролю, выполнения субподрядных и (или) подрядных работ для осуществления строительства, реконструкции, капитальных ремонтов, благоустройства;

- энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе деятельности по производству, передаче, распределению и сбыту тепловой и электрической энергии, газоснабжению, водоснабжению и водоотведению, обращению с твердыми коммунальными отходами, а также по оказанию соответствующих коммунальных услуг, услуг по управлению многоквартирными домами;

- производства асфальтобетонных смесей;

- инфраструктуры, своевременного ремонта и технического обслуживание автотранспорта;

- перевозок пассажиров и багажа легковым такси.

4. Органам государственной власти города Севастополя, органам местного самоуправления в городе Севастополе и организациям, осуществляющим деятельность, указанную в пункте 33 настоящего Указа:

исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), определить численность сотрудников, обеспечивающих с 04.04.2020 по 30.04.2020 включительно функционирование этих органов, с учетом рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для граждан в возрасте старше 60 лет;

сократить количество проводимых служебных мероприятий, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий (с числом участников не более 50 человек).

41. Оперативному штабу по реализации мер профилактики и контроля за распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в городе Севастополе, созданному распоряжением Губернатора города Севастополя от 20.03.2020 № 54-РГ, утвердить форму пропусков для перемещения к месту осуществления деятельности и обеспечить их выдачу сотрудникам органов и организаций, указанных в пункте 4 настоящего Указа.

42. Работа нотариусов и адвокатов организовывается самостоятельно с учетом рекомендаций Министерства Юстиции Российской Федерации, Федеральной нотариальной палаты Российской Федерации и Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации соответственно.

5. Обязать граждан, находившихся за пределами Российской Федерации и прибывших на территорию города Севастополя:

5.1. Передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактную информацию:

на "горячую линию" ситуационного центра по реализации мер профилактики и контроля за распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) по телефону: 8 (8692) 41-77-07;

на "горячую линию" Департамента здравоохранения города Севастополя по номерам телефонов: 8-800-5-800-800 (с мобильного телефона) или 0-800-5-800-800 (со стационарного телефона);

территориальному отделу по городу Севастополю Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю по номеру телефона: 8 (978)-919-11-28.

5.2. При появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью по телефонам "горячей линии" Департамента здравоохранения города Севастополя, указанным в пункте 5.1 настоящего Указа, или по телефону 112, с предоставлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), для оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому).

5.3. Соблюдать постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации и Главного государственного санитарного врача города Севастополя (далее - главные государственные санитарные врачи) о нахождении в режиме самоизоляции на дому (по месту пребывания).

6. Обязать граждан, находившихся за пределами Российской Федерации и прибывших на территорию города Севастополя, помимо мер, предусмотренных пунктом 5 настоящего Указа, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, исключить посещение общественных мест).

7. Совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пункте 6 настоящего Указа, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления главных государственных санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 6 настоящего Указа, либо на срок, указанный в постановлениях главных государственных санитарных врачей.

71. Рекомендовать гражданам ограничить до 30.04.2020 поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

72. Обязать граждан включительно до 12.04.2020 не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

обращения за экстренной или неотложной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления деятельности, которая не приостановлена;

осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории города Севастополя, в случае если такая деятельность не приостановлена;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом или иными нормативными правовыми актами;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, следования в загородные дома и дачные дома (собственные), а также передвижения к месту приобретения товаров с использованием личного автомобильного транспорта и услуг такси.

8. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Севастополя, обеспечить:

8.1. Оказание работникам, находившимся за пределами Российской Федерации и прибывшим на территорию города Севастополя, содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому (по месту пребывания).

8.2. При поступлении запроса Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего (подозрительного на заболевание) новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

8.3. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

9. Рекомендовать органам государственной власти города Севастополя, органам местного самоуправления в городе Севастополе, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) дистанции до других граждан не менее одного метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), а также организовывать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции.

91. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в местах массового скопления людей (в том числе торговых объектах, объектах благоустройства, остановочных павильонах, подъездах и лифтах многоквартирных домов) и перевозки железнодорожным, автомобильным, электрическим и морским транспортом, организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции.

10. Департаменту финансов города Севастополя (Штоп В.В.) обеспечить оперативное финансирование заявок главных распорядителей бюджетных средств, связанных с проведением профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

11. Департаменту здравоохранения города Севастополя (Шеховцов С.Ю.) обеспечивать в части, касающейся полномочий, выполнение мероприятий, предусмотренных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

12. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Севастополю (Кузнецов А.В.) организовать взаимодействие с Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю и лечебными учреждениями города Севастополя по вопросу установления местонахождения граждан, прибывших из неблагополучных территорий, соблюдению гражданами режимов изоляции в рамках мероприятий, предусмотренных санитарным законодательством.

13. Департаменту образования и науки города Севастополя (Богомолова Е.Н.):

- организовать обучение в образовательных организациях в режиме нахождения детей и педагогов в условиях домашней самоизоляции с учетом ранее направленных Министерством просвещения Российской Федерации методических рекомендаций по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с даты, установленной приказом Департамента образования и науки города Севастополя;

- организовать функционирование дежурных групп в дошкольных образовательных учреждениях для детей, на чьих родителей (законных представителей) не распространяются требования Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", и что подтверждено документами, выданными работодателем организации, учреждения, в котором работает родитель (законный представитель) ребенка;

- обеспечить выдачу с 19.03.2020 продуктовых наборов (сухих пайков или компенсационных выплат) зачисленным и обучающимся в образовательных организациях по основным общеобразовательным программам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях по образовательным программам среднего профессионального образования (по программам профессионального обучения) на дому с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям обучающихся:

1-11 классов из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в городе Севастополе;

с ограниченными возможностями здоровья, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 1-11 классов, осваивающие программы общего образования;

с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие программы профессионального образования;

из семей, находящихся в социально опасном положении.

131. Руководителям высших образовательных учреждений рекомендовать опосредованное обучение, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

14. Департаменту общественных коммуникаций города Севастополя (Солопеко А.С.):

14.1. Опубликовать настоящий Указ на официальном сайте Правительства Севастополя.

14.2. Обеспечить информирование населения о мероприятиях по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Севастополя.

15. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", и является обстоятельством непреодолимой силы.

16. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

17. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его офипцального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора города Севастополя М.В.Развожаев







