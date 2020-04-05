Трамп направил войска в Нью-Йорк для помощи в борьбе с коронавирусом

Военнослужащие США будут помогать американским штатам бороться с коронавирусом. "Они отправятся на сражение, к которому не были подготовлены в должной мере", - заявил президент США Дональд Трамп, выступая в субботу на брифинге в Белом доме.

Власти намерены выделить тысячи военных врачей, медсестер и других специалистов, пишет ТАСС. Подкрепление скоро получит информацию о сроках и месте дислокации. Президент сообщил, что распорядился направить тысячу военнослужащих в город Нью-Йорк, где помощь требуется больше всего. Этот мегаполис Трамп назвал очагом распространения коронавируса.

Напомним, что в гавань Нью-Йорка уже прибыл плавучий госпиталь ВМС США Comfort, предназначенный для приема пациентов, которые не заразились коронавирусом. Он должен снизить нагрузку на больницы Нью-Йорка. На борту госпиталя могут разместиться до тысячи человек.

Ранее Трамп заявил, что следующая неделя в плане борьбы с распространением коронавируса будет очень непростой. Президент предрек стране "много смертей". США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. По последним данным, в стране зафиксировано более 300 тысяч случаев заражения, скончались более 8,1 тысячи заболевших.