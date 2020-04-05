Указ главы Республики Тыва от 3 апреля 2020 года № 73 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 16 марта 2020 г. № 53 и Указ Главы Республики Тыва от 30 марта 2020 г. № 70"

В связи с необходимостью усиления мер по недопущению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nСоV, на территории Республики Тыва, руководствуясь подпунктами "у" и "ф" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Тыва от 16 марта 2020 года № 53 "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва" следующие изменения:

1) в пункте 1 после слов "вызванной 2019-nCoV" дополнить словами "(далее - новая коронавирусная инфекция)";

2) в пункте 2:

а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) организовать проведение медицинскими организациями в установленном порядке медицинских осмотров и непрерывного медицинского наблюдения лиц, прибывших в Республику Тыва из иностранных государств и (или) субъектов Российской Федерации, в которых зарегистрированы случаи распространения новой коронавирусной инфекции (далее - прибывшие лица), по месту их жительства (месту пребывания), включая выдачу листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций в соответствии с постановлениями об изоляции Главного государственного санитарного врача Российской Федерации (его заместителя);";

б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) организовать оказание медицинскими организациями в установленном порядке первичной медико-санитарной помощи гражданам при наличии у них респираторных симптомов по месту их жительства (месту пребывания), включая выдачу листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций;";

в) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) обеспечить отдельный прием пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций, внебольничной пневмонии с оказанием им первичной медицинской помощи;";

г) в подпункте 5 слово "пневмониями." заменить словом "пневмониями;";

д) в подпункте 6 после слова "лечения" дополнить словом "новой", слово "сети." заменить словом "сети;";

е) в подпункте 7 слово "заболевания" заменить словами "заболевание новой", слово "инфекцией." заменить словом "инфекцией;";

ж) в подпункте 8 слово "заболеваний." заменить словом "заболеваний;";

з) в подпункте 9 слова "COVID-2019." заменить словами "новой коронавирусной инфекции;";

и) в подпункте 10 слово "условиях." заменить словом "условиях;";

к) подпункт 11 изложить в следующей редакции:

"11) обеспечить работу круглосуточной "горячей линии" для прибывших граждан по телефону: 89235901323;"

л) в подпункте 12 слова "новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV." заменить словами "новой коронавирусной инфекции;";

м) в подпункте 13 слово "образований." заменить словом "образований;";

н) в подпункте 14:

слова ", вызванной 2019-nCoV" исключить;

дополнить словами ", обеспечить контроль и усилить санитарно-эпидемиологические мероприятия в указанных учреждениях;";

о) дополнить подпунктом 15 следующего содержания:

"15) организовать мониторинг обращений граждан старше 65 лет, больных острыми респираторными вирусными инфекциями (среднетяжелые и тяжелые формы), внебольничными пневмониями.";

3) в пункте 4 после слов "политики Республики Тыва" дополнить словами ", Министерству экономики Республики Тыва"

4) в пункте 4:

а) в подпункте 1 слово "года" заменить словом "года;";

б) в подпункте 2 слово "инфекций." заменить словом "инфекций;";

5) в подпункте 1 пункта 5 слова "и Российской Федерации" исключить;

6) в подпункте 1 пункта 6 слова "и Российской Федерации" исключить;

7) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Органам исполнительной власти Республики Тыва, органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, организациям всех форм собственности отказаться от проведения массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, на период режима повышенной готовности в соответствии с распоряжением Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 г. N 88-р "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Тыва по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции";

8) в пункте 9:

а) в подпункте 1 слова "Республики Тыва и общественным объединениям" исключить;

б) в подпункте 3 слова "туристам на территорию" исключить;

в) подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва:

- при получении положительных и (или) сомнительных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию немедленно организовать комплекс противоэпидемических мероприятий по алгоритму действий и в кратчайшие сроки информировать Министерство здравоохранения Республики Тыва;

- продолжить оперативный контроль за эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции, организацией и проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Тыва;

- продолжить взаимодействие с органами Министерства внутренних дел по Республике Тыва и Управления Федеральной службы безопасности России по Республике Тыва по своевременному установлению лиц, местонахождение которых не установлено;

- совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Тыва и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, расположенными на территории Республики Тыва, осуществлять контроль за соблюдением ограничений, указанных в пунктах 14 и 15 настоящего Указа;

- взять на контроль выполнение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания и торговли, мероприятий по обеспечению усиленного дезинфекционного режима, включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха, обеспечение дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря.";

г) в подпункте 5 слова "прекратить посещение" заменить словами "не допускать посещения";

д) подпункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) Министерству внутренних дел по Республике Тыва, Отделу Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Тыва, органам исполнительной власти Республики Тыва, уполномоченным на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 КоАП Российской Федерации, обеспечить осуществление контроля за соблюдением изолируемыми гражданами режима самоизоляции с предоставлением ежедневной информации в Оперативный штаб при Правительстве Республики Тыва по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва."

е) в подпункте 10:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"- в течение одного дня с даты прибытия в Республику Тыва сообщить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва по телефону 89232641865, в Министерство здравоохранения Республики Тыва по телефону 89333141449 следующую информацию:

фамилия, имя, отчество;

адрес места жительства (места пребывания);

номер контактного телефона;

наименование иностранного государства и (или) субъекта Российской Федерации, из которого прибыли, и даты пребывания;

о лицах, контактировавших с ним в пути пребывания в Республику Тыва.";

в абзаце третьем слово "посещении" заменить словом "посещения";

в абзаце четвертом после слов "в течение 14" дополнить словом "календарных";

ж) абзац шестой подпункта 11 исключить;

з) в подпункте 12:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва:";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"- обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию завоза и распространения на территории Республики Тыва новой коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим Указом.";

в абзаце пятом после слова "Тыва" дополнить словом "новой";

дополнить абзацами седьмым - девятым следующего содержания:

"- совместно с Министерством труда и социальной политики Республики Тыва и Министерством здравоохранения Республики Тыва организовать социальное сопровождение граждан старше 65 лет с привлечением социальных работников, волонтеров и представителей общественных организаций;

- проинформировать граждан старше 65 лет о контактных данных (Ф.И.О., телефон) лиц, осуществляющих их социальное сопровождение;

- осуществлять на постоянной основе контроль за соблюдением режима самоизоляции граждан старше 65 лет.";

и) подпункт 14 изложить в следующей редакции:

"14) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на объектах, указанных в пункте 14.1 настоящего Указа), регулярно проводить мероприятия по обеспечению усиленного дезинфекционного режима, включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха, обеспечение дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря.";

9) пункт 10 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"При появлении первых признаков респираторной инфекции, а также других проблем, связанных со здоровьем, оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обратиться в скорую медицинскую помощь либо обращаться в медицинскую организацию по месту прикрепления в телефонном режиме с предоставлением информации о своем пребывании на территории места жительства, и ждать приезда медицинского работника";

10) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва усилить санитарнокарантинный контроль на двусторонних автомобильных пунктах пропуска "Хандагайты", "Шара-Сур", "Цаган-Тологой".";

11) пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Органам исполнительной власти Республики Тыва, органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным на территории Республики Тыва, обеспечить реализацию Комплексного плана по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Тыва, утвержденного Главой Республики Тыва от 28 января 2020 г.";

12) в пункте 13:

а) в подпункте 3 после слова "противодействию" дополнить словами "завозу и";

б) в подпункте 4 после слова "противодействию" дополнить словами "завозу и", после слова "Тыва" дополнить словом "новой";

13) пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. Временно приостановить до особого распоряжения:

1) проведение сельскохозяйственных ярмарок, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг в иных местах массового посещения граждан, в том числе ночных клубах (дискотеках) и иных аналогичных объектах, кинотеатрах (кинозалах), детских игровых комнатах и детских развлекательных центрах и иных развлекательных и досуговых заведениях;

2) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания;

3) работу объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров;

4) работу салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, парикмахерских, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги;

5) работу кружков и секций, библиотечных учреждений, а также проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения;

6) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

7) предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Республики Тыва, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в помещениях указанных центров при условии обеспечения предварительной записи граждан.";

14) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:

"14.1. Ограничения, установленные пунктом 14 настоящего Указа, не распространяются на:

а) непрерывно действующие организации, в том числе в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоотчистки и водоотведения; организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты и в отношении которых действует режим постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности; организации, эксплуатирующие гидротехнические сооружения; строительные организации, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей; организации, осуществляющие предоставление гостиничных услуг; организации сельскохозяйственной отрасли, занятые на весенних полевых работах;

б) медицинские организации, аптеки и аптечные пункты, а также организации социального обслуживания;

в) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, в том числе производителей продуктов питания и товаров первой необходимости; организации, которые в целях обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости оказывают складские услуги, транспортно-логистические услуги; а также организации торговли и организации, реализующие похоронные принадлежности;

г) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения, в том числе предприятия, выпускающие средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, медицинские изделия и установки обеззараживания воздуха, а также организации в сфере обращения с отходами производства и потребления; организации, осуществляющие жилищно-коммунальное обслуживание населения, организации, оказывающие ритуальные услуги, организации, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением завоза и распространения новой коронавирусной инфекции;

д) специализированные объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализации с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

е) организации, обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных систем;

ж) организации, осуществляющие продажу товара дистанционным способом, в том числе путем доставки и обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий;

з) столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

и) Торгово-промышленную палату Республики Тыва;

к) адвокатов, участвующих в качестве представителей доверителей в гражданском и административном судопроизводстве, а также в качестве представителей или защитников доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях.

Обязать организации торгового обслуживания населения и сферы услуг установить социальные дистанционные стикеры в зоне обслуживания потребителей.".

2. Внести в Указ Главы Республики Тыва от 30 марта 2020 года № 70 "О введении режима полной самоизоляции граждан на территории Республики Тыва" следующие изменения:

1) Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

"1.5. С 6 апреля 2020 г. до особого распоряжения, временно ограничить гражданам въезд на территорию Республики Тыва и выезд из нее, за исключением:

1) случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

2) случаев перемещения товаров, услуг, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей;

3) случаев перемещения товаров и услуг, обеспечивающих деятельность:

непрерывно действующих организаций;

медицинских организаций, аптек и аптечных пунктов;

организаций и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, перечень которых утверждены распоряжением Правительства РФ от 27.03.2020 № 762-р и постановлением Правительства РФ от 15.07.2010 № 530;

организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

4) служебной необходимости, подтвержденной приказом работодателя о командировании.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.";

2) Дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:

"1.6 Контроль за соблюдением ограничений, установленных пунктами 1.1-1.5 настоящего Указа, возложить на Министерство внутренних дел по Республике Тыва, Отдел Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, уполномоченные на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 КоАП РФ.";

3) Пункты 7-10 изложить в следующей редакции:

"7. Установить, что на период действия распоряжения Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 г. № 88-р "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Тыва и мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" пассажирские перевозки на межмуниципальных маршрутах Республики Тыва не осуществляются.

Контроль за исполнением настоящего пункта возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва О.О. Бады.

8. Органам исполнительной власти Республики Тыва, органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти обеспечить неукоснительное исполнение настоящего Указа.

9. Разместить настоящий Указ на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Правительства Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

10. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания.";

4) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Ш.Х. Хопуя.".

3. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Тыва Ш.Кара-оол







