В Иране от коронавируса выздоровели пациенты в возрасте 100 и 106 лет

Два заболевших ранее коронавирусом иранца были выписаны 5 апреля из больниц после выздоровления. Одному из них 100 лет, другому 102 года. Об этом сообщает иранское новостное агентство IRNA.

Оба пациента - жители города священного шиитского Кум, откуда в стране начал распространяться вирус в середине февраля.

Ранее проходила информация, что в Иране выздоровела женщина из провинции Зенджан, также в возрасте 102 лет. Также в четверг стало известно о выздоровлении от коронавируса пациента 98 лет.

В настоящее время в Иране более 58 тысяч заболевших, скончались более 3,6 тысяч человек.