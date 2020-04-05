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05.04.2020 08:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге арестовали экс-директора "Метростроя"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

В Петербурге на бывшего директора компании "Метрострой" Николая Александрова завели новое уголовное дело. Постановлением Фрунзенского районного суда Северной столицы экс-топ-менеджер арестован до 9 мая.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Александрову вменяют подписание крайне невыгодного для "Метростроя" договора цессии, когда компания продала сторонней компании долги одногого из контрагентов с ценой уступки 70 процентов.

Размер долга, переданного по договору, составил 729 миллионов 643 тысячи рублей. Эти деньги "Метрострой" больше не мог требовать с фирмы-должника. При этом, как говорят в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга со ссылкой на материалы дела, разницу в 30 процентов от выплаты долга Александров и его соучастники планировали присвоить себе.

В конце прошлого года на Николая Александрова завели первое уголовное дело. Экс-директору вменяют заключение фиктивного договора на поставку нерудных материалов на сумму 178 миллионов рублей. Кроме того, по версии следствия, Александров заключил договор на поставку кабельной продукции для Фрунзенского радиуса метро за 153 миллиона рублей. А кабели в итоге так и не были поставлены, более того, в них не было необходимости. После возбуждения уголовного дела по этим двум эпизодам, Александров лишился своей должности и отправлен под домашний арест. Но на заседении по новому уголовному делу, сторона следствия ходатайствовала о том, чтобы бывшего топ-менеджера поместили под стражу. Суд согласился с доводами следствия.

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