Вышел трейлер "Джентльменов" в переводе Гоблина

В Сети появился трейлер "Джентльменов" Гая Ричи, переведённый и озвученный Дмитрием Пучковым, также известным как Гоблин.

Пучков, напомним, с середины девяностых переводил и озвучивал зарубежные фильмы, включая фильмы Гая Ричи и Квентина Тарантино. Причём многие из этих переводов и стали в общественном сознании "каноничными", так как многие крылатые фразы именно оттуда пошли в народ. Эта озвучка до сих пор пользуется успехом - уже гораздо большим, чем т.н. "смешные переводы" "Властелина колец" и "Матрицы".

Пучкова нередко приглашают переводить и озвучивать современные фильмы и сериалы. В частности, он это проделал с шоу "Эш против зловещих мертвецов".

В переводе Гоблина "Джентьменов", самый успешный фильм Гая Ричи в России, можно будет увидеть с 7 апреля на сервисе Wink.