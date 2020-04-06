Apple запустит производство масок, защищающих от коронавируса

Apple будет производить миллион защитных масок для медработников в неделю. Об этом генеральный директор компании Тим Кук сообщил на свой странице в Twitter.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX — Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020

Защитные маски от Apple будут называться iShield. Первую партию компания уже доставила в больницу Кайзер в долине Санта-Клара в Калифорнии. Маски, состоящие из прозрачного пластика и головного ремня, будут использоваться в качестве средств индивидуальной защиты для медицинского персонала, который занимается лечением пациентов с COVID-19.

Как уточняет Digitaltrends, глава Apple назвал инициативу по выпуску масок "объединением усилий дизайнеров, инженеров, операторов, упаковщиков и поставщиков". Кук уточнил, что каждое защитное средство собирается менее чем за две минуты.

Apple намерена в первую очередь обеспечить средствами защиты американские больницы, а затем отправлять их и в другие страны. Ранее компания уже поставила медработникам более 20 миллионов масок других производителей через свою цепочку поставщиков.

Такую же помощь медикам оказывает Facebook. Кроме этого, над выпуском средств защиты работают и другие компании - в их числе Dyson и Hewlett-Packard.

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс недавно объявил, что его фонд инвестирует миллиарды долларов в предприятия, разрабатывающие вакцины против коронавируса.