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Apple запустит производство масок, защищающих от коронавируса

Текст:   Виктория Чернышева
06.04.2020,  
14:20
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Apple будет производить миллион защитных масок для медработников в неделю. Об этом генеральный директор компании Тим Кук сообщил на свой странице в Twitter.

Защитные маски от Apple будут называться iShield. Первую партию компания уже доставила в больницу Кайзер в долине Санта-Клара в Калифорнии. Маски, состоящие из прозрачного пластика и головного ремня, будут использоваться в качестве средств индивидуальной защиты для медицинского персонала, который занимается лечением пациентов с COVID-19.

Как уточняет Digitaltrends, глава Apple назвал инициативу по выпуску масок "объединением усилий дизайнеров, инженеров, операторов, упаковщиков и поставщиков". Кук уточнил, что каждое защитное средство собирается менее чем за две минуты.

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Apple намерена в первую очередь обеспечить средствами защиты американские больницы, а затем отправлять их и в другие страны. Ранее компания уже поставила медработникам более 20 миллионов масок других производителей через свою цепочку поставщиков.

Такую же помощь медикам оказывает Facebook. Кроме этого, над выпуском средств защиты работают и другие компании - в их числе Dyson и Hewlett-Packard.

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс недавно объявил, что его фонд инвестирует миллиарды долларов в предприятия, разрабатывающие вакцины против коронавируса.

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