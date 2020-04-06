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06.04.2020 06:00
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ частично возобновляет работу с 6 апреля

Текст: Юрий Зубко
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

С 6 апреля возобновят свою работу отдельные подразделения АвтоВАЗа, связанные с разработкой новых проектов, отдельные подразделения, которые занимаются учетом и отчетностью, охраной труда и безопасностью.

В соответствии с постановлением №212 правительства Самарской области от 3 апреля, по решению руководителей подразделений часть сотрудников переведена в режим удаленной работы на дому, об этом сообщает профсоюзная организация предприятия.

Фото: www.wroom.ru
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Также свою ежедневную работу продолжит персонал по обслуживанию сооружений, включая уборку и дезинфекцию.

Ранее, АвтоВАЗ попросил у правительства Самарской области разрешить ему возобновить работу в нерабочий апрель. Завод обещал соблюдать все санитарные нормы и обеспечить безопасность труда персонала. Об этом рассказал глава региона Дмитрий Азаров.

Президент России Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем. Глава государства уточнил, что количество нерабочих дней с сохранением заработной платы может быть скорректировано, если позволит обстановка.

По последним данным, в мире более 1,1 миллиона зараженных коронавирусом. Из них около 56 тысяч скончались, еще 223 тысячи человек вылечились.

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