АвтоВАЗ частично возобновляет работу с 6 апреля

С 6 апреля возобновят свою работу отдельные подразделения АвтоВАЗа, связанные с разработкой новых проектов, отдельные подразделения, которые занимаются учетом и отчетностью, охраной труда и безопасностью.

В соответствии с постановлением №212 правительства Самарской области от 3 апреля, по решению руководителей подразделений часть сотрудников переведена в режим удаленной работы на дому, об этом сообщает профсоюзная организация предприятия.

Также свою ежедневную работу продолжит персонал по обслуживанию сооружений, включая уборку и дезинфекцию.

Ранее, АвтоВАЗ попросил у правительства Самарской области разрешить ему возобновить работу в нерабочий апрель. Завод обещал соблюдать все санитарные нормы и обеспечить безопасность труда персонала. Об этом рассказал глава региона Дмитрий Азаров.

Президент России Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем. Глава государства уточнил, что количество нерабочих дней с сохранением заработной платы может быть скорректировано, если позволит обстановка.

По последним данным, в мире более 1,1 миллиона зараженных коронавирусом. Из них около 56 тысяч скончались, еще 223 тысячи человек вылечились.